'Враг примеряется и выискивает беспрепятственные пути для своих ракет': Гуменюк рассказала о маневрах РФ в море

Начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что россияне не оставляют попыток найти беспрепятственные пути для своих ракет, которыми они бьют по Украине. Именно поэтому враг постоянно маневрирует своими ракетоносителями.

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Это также помогает оккупантам держать украинцев в напряжении, одновременно избегая поражения своих кораблей. Об этом Гуменюк сказала 2 сентября в эфире телемарафона "Єдині новини" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они постоянно постоянно маневрируют, рассредочиваются, очень часто погружаются в пункты базирования, пытаются там спрятаться, выискивают для себя позиции и пусковые рубежи в Азовском море – как запасной вариант", – отметила она.

По словам Гуменюк, в последнее время российские захватчики, выводя свои ракетоносители на дежурство и используя их для атак на Украину, ведут себя "довольно сдержанно".

Так, например, во время последней атаки с моря в акватории находились три российских ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", а запустил враг всего две ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, за август 2023 года оккупанты запустили по территории Украины 398 средств поражения. Для своих атак они использовали 167 ракет и 231 ударный беспилотный летательный аппарат типа "Шахед".

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