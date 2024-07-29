Враг продолжает активные наступательные действия: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российские оккупанты продолжают активные наступательные действия с целью прорвать оборону войск Украины. Основные усилия сосредотачиваются на Покровском и Кураховском направлениях, однако воины сил обороны жестко отвечают на любую активность противника.

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С начала суток по состоянию на 16:00 понедельника, 29 июля, уже произошло 99 боевых столкновений. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как говорится в строительстве, под ударами российской авиации находится Харьковщина. Сейчас террористы кафиры сбросили 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколодное.

Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинского войска в районах Глубокого и Волчанска. Понесли потери и отошли.

На Купянском в направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Совершил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону, заявляют в Генштабе.

На Лиманском направлении армия РФ совершила восемь атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Шесть боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще два продолжаются.

Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Иванодарьевка, Спорное и Переездное оборонители Украины отбивают две атаки, а четыре попытки продвинуться вперед были противниками неудачными. Ситуация контролируется, говорится в сводке.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Дубово-Василовки, Клещиевки и Григорьевки. Два из них до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до 12. Сосредоточение усилий противника фиксируется в районах Северного, Железного и Нью-Йорка. Украинские воины отразили восемь атак, остальные продолжаются. Бомбардировкой кафиров подвергся Торецк и прилегающие к нему территории – враг сбросил восемь КАБов.

На Покровском направлении, как обычно в последнее время, произошло наибольшее количество боеприкосновений, информировали в Генштабе. В настоящее время кафиры, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, предприняли уже 36 попыток потеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах десяти разных населенных пунктов. Активнее всего враг действует у Прогресса, Новоалександровки, Тимофеевки и Желанного.

Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отразили 20 атак противника. 16 боев продолжаются. Вражеская авиация сбросила на направлении почти 20 КАБов, а также избивала НАРами вблизи Александрополя и Новобахмутовки.

На Кураховском направлении прошли бои вблизи Константиновки, Антоновки и Парасковеевки. За сегодняшний день остановлено 17 атак оккупационной армии.

На Времовском направлении украинскими воинами отражен вражеский штурм неподалеку от Великой Новоселки. В районах Константиновки и Водяного на 16 часов идет еще пять боев. Оккупанты ударили тремя КАБами вблизи Катериновки и применили неуправляемые авиаракеты возле Новодонецкого.

На Ореховском направлении захватчики предприняли три неудачных попытки продвинуться неподалеку от Малой Токмачки. Получили жесткий отпор. Выпустили более полусотни НАРов в сторону Каменского и Мирного.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. А бомбардировал районы населенных пунктов Львове, Тягинко и Новотягинка – применил семь КАБов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" ВСУ рассказали, что оккупантам удалось захватить село Прогресс на Покровском направлении, давя большим количеством живой силы. Кроме того, на ситуацию повлияло попадание в окружение некоторых групп 31-й отдельной механизированной бригады.

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