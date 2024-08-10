Враг продолжает давить на Донбассе: произошло 92 боевых столкновения - Генштаб

С начала текущих суток на фронте произошло 92 прямых боевых столкновения между российскими оккупационными войсками и украинскими защитниками. Самая напряженная ситуация в течение дня наблюдалась на Покровском направлении.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 10 августа. В течение суток враг нанес один ракетный удар, совершил 53 авиационные атаки, в том числе использовал 73 управляемых авиабомба (КАБ), и запустил 577 дронов-камикадзе. Также было зафиксировано 3439 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

На Харьковском направлении противник совершил пять атак в районе Волчанска. Четыре из них были успешно отбиты нашими защитниками, одна атака продолжается.

На Купянском направлении враг пять раз безуспешно пытался продвинуться вблизи Стельмаховки.

На Лиманском направлении произошло 13 атак противника в районах Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Одно боестолкновение до сих пор продолжается, ситуация контролируемая, остальные атаки наши воины остановили.

На Северском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спорного и Выемки, но все попытки были безуспешными, противник понес потери.

На Краматорском направлении противник совершил девять боевых столкновений. Восемь атак в районах Временного Яра и Белой Горы были остановлены, еще одно боестолкновение продолжается, враг несет потери.

На Торецком направлении наши войска отразили девять атак противника вблизи Северного, Торецкого, Железного и Нью-Йорка. Семь атак были успешно отражены, в районе Нью-Йорка продолжаются бои в двух локациях, ситуация контролируется.

Наибольшую активность враг проявил сегодня в Покровском направлении. Оккупанты 33 раза пытались прорвать нашу оборону в районах Гродовки, Желанного и еще девяти населенных пунктов. Десять боеприкосновений продолжаются. По предварительным данным, наши воины обезвредили на этом направлении 313 оккупантов, из них 115 — безвозвратно. Уничтожены четыре бронированных машины, артиллерийская система и 17 блиндажей, еще три орудия, бронированный тягач и автомобиль значительно повреждены.

В Кураховском направлении враг девять раз атаковал наши позиции, наибольшую активность проявив в районах Красногоровки и Георгиевки. Все пробы прорыва были безуспешными.

На Времивском направлении продолжается бой у Водяного.

В Приднепровском направлении противник продолжает попытки выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два штурма агрессора были отражены украинскими воинами.

В Генштабе особо отметили мужество и преданность воинов 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура", 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко и 100-й отдельной механизированной бригады, которые держат оборону на самых горячих направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты в Волчанске готовятся к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода. Для этого враг привлек дополнительный личный состав отряда Шторм и провел мероприятия логистического обеспечения.

– В ВСУ рассказали, что оккупанты наращивают свои группировки в Харьковской области, привлекая подразделения из других регионов. Несмотря на бои в Курской области, захватчики подтягивают резервы в направлении Волчанска.

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