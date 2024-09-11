Враг пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха: в Генштабе назвали самые горячие направления

Самыми горячими направлениями фронта в Украине остаются Покровское и Кураховское. Оккупанты пытаются воспользоваться своим преимуществом в живой силе и поддержкой из воздуха.

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С начала текущих суток количество боевых столкновений по всей линии разграничения возросло до 58. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 16:00.

Захватчики продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Поповка, Грабовское, Порозок, Александровка, Бояро-Лежачи, Любимовка, Новая Слобода, Белая Береза, Мезеновка, Клюсы, Семеновка, Николаевка, Красный Хутор.

Также противник нанес авиационные удары по Семеновке, Иващенкову, Владимировке, Белой Берегу, Свободной Слободе, Кондратовке и Поповке, в общей сложности сбросив 14 авиационных бомб.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Гатища и Тихого, бои еще продолжаются.

Купянское направление. Враг шесть раз атаковал украинские позиции. Вблизи Лозовой и Глушковки атаки отбиты, у Синьковки продолжается бой.

Лиманское направление. Враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Твердохлебового. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, три из них до сих пор продолжаются. Ситуация контролируется.

Торецкое направление. Произошло три атаки противника. Враг штурмовал в районах населенных пунктов Торецк и Нелиповка.

Покровское направление. Наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 13 атак противника, три боя еще продолжаются. Самый активный враг – у Новотроицкого и Михайловки.

Кураховское направление. С начала суток захватчики 14 раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Константиновки, Украинска и Георгиевки. Восемь боев до сих пор продолжаются.

Времевское направление. Отражены три штурмовых действия противника в сторону Угледара.

Ореховское направление. В районе Малой Токмачки оккупанты дважды безрезультатно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг нанес ракетный удар по Днепровскому.

Приднепровское направление. Четыре атаки захватчиков не имели успеха.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В России 11 сентября заявили, что оккупанты якобы начали первую масштабную контратаку в Курской области, в которой принимают участие десантники и морская пехота. Пропагандисты утверждают, что войска страны-агрессора якобы отразили несколько населенных пунктов или 150 квадратных километров территории.

– Воины 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ ведут бои с российскими оккупантами. Они сдерживают врага к востоку от населенного пункта Невское.

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