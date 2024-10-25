Враг пытается наводить переправы у реки Оскол: в НГУ рассказали об обстановке на Купянском направлении

Армия страны-агрессора пытается наводить переправы у реки Оскол. Это Купянское направление фронта Харьковской области.

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Об этом в эфире телемарафона заявил в четверг, 24 октября, представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук. Он отметил, что на Купянском направлении противник за последние недели активно применял бронетехнику. Приблизительно от 20 и даже более 50 единиц.

Также активные боевые действия этих суток произошли в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное и Колесниковка.

"Сейчас главные усилия противник также концентрирует для того, чтобы выходить к барьерному рубежу. То есть к реке Оскол. У реки противник пытается наводить переправы", – сказал Музычук.

Ранее сообщалось, что украинские защитники на Харьковщине не исключают возможность захвата российскими захватчиками левобережной Купянщины. Однако форсировать реку Оскол для перехода на правобережье оккупантам не удастся.

Как сообщал OBOZ.UA, по последним данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении за сутки также произошло девять атак захватчиков, Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского. В общей сложности за текущие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, поражены два пункта управления врага.

Тем временем в администрации президента США Джо Байдена подтвердили, что КНДР в октябре отправила в РФ своих военных. Если они будут воевать в составе оккупационной армии против Украины, то станут законными целями для ВСУ, заявил советник Белого дома по коммуникациям Джон Кирби.

Напомним, на днях в британской разведке заявили, что Россия продолжает давить на украинскую оборону на Купянском направлении. Сейчас российские силы находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол и примерно в 20 км к югу от Купянска.

Россия, вероятно, стремится снова оккупировать этот райцентр, являющийся важным железнодорожным узлом, после того, как потеряла Купянск в сентябре 2022 года.