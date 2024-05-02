Враг пытается продвигаться по двум направлениям: в ОСУВ 'Хортица' рассказали о ситуации на востоке

Ситуация на востоке Украины остается сложной. Страна-оккупант пытается продвигаться по двум направлениям.

Об этом в четверг, 2 мая, рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что действия врага свидетельствуют о намерениях продвигаться в сторону Купянска и окрестных сел.

"На Купянском направлении основные усилия врага сосредоточены в районе поселков Стельмаховка и Берестово. На этом направлении наши воины отразили на начало суток 14 вражеских атак. Враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Наши защитники фиксируют некоторую враждебную активист. В частности , оккупанты подтягивают личный состав, боекомплекты и технику", – отметил Волошин.

Он также добавил, что на Лиманском направлении Силы обороны также отразили на начало суток, 2 мая, 14 атак.

"В районе Грековки, Новоегоровки и Серебрянского лесничества на Луганщине отбито 14 атак. Враг продолжает наступление на село Терны. Он пытался вытеснить Силы обороны за реку Черный жеребец, однако успеха у него не было. Силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение, в частности, в районе Серебрянского лесничества", – добавил спикер.

Говоря о ситуации в районе Часова Яра, Волошин отметил, что она сложная.

"Ситуация на данный момент контролируется Силами обороны. Она сложна, продолжаются бои. Враг не оставляет попыток захватить этот город, он продолжает уничтожать как Времен Яр, так и окрестные населенные пункты", – сообщил Волошин и добавил, что россияне пытаются занять господствующие высоты, на которых стоит город.

Напомним, российские оккупационные силы продолжают штурмовать Роботино в Запорожской области. Однако попытки окупантов закрепиться в населенном пункте были безуспешными.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ продолжает атаковать по разным направлениям в попытке прорвать оборону украинских войск и улучшить свое тактическое положение. В течение суток 1 мая на фронте произошло 121 боевое столкновение.

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