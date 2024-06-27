Враг пытается выйти на админграницы Луганщины: командир рассказал о ситуации

Оккупационные войска России, которые сосредоточились на северо-востоке Украины, пытаются выйти на административные границы Луганской области. В последствии враг может нацелиться на один из логистических центров Сил обороны.

Видео дня

О ситуации рассказал командир противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады Олег Романов "Ромаха". Он дал комментарий в эфире телемарафона.

По словам военного, выйти на админграницы Луганщины – это первоочередная задача оккупантов. В случае "успеха" пропагандисты со своей стороны будут создавать гражданам страны-агрессора инфоповод для радости.

"Потом выход на населенный пункт Борова (Харьковщина. – Ред.), являющийся логистическим хабом наших войск на левобережье реки Оскол", – описал украинский командир вероятные намерения оккупантов.

Он добавил, что воины бригады все еще находятся на Луганской земле.

По данным Генштаба ВСУ, с начала 27 июня суток на фронте в Луганской области произошел ряд боестолкновений. В частности, на Купянском направлении враг прибег к четырем штурмам в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки, две атаки по состоянию на утро еще продолжались. На Лиманском направлении Силы обороны отбивали две вражеские атаки в районах Копанок и Невского.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы показали дикое поле, в которое превратился Серебрянский лес на Луганщине. Каждый день боевых действий и российских обстрелов в некогда лесистой местности меняет ландшафт до неузнаваемости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!