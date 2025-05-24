В пятницу, 23 мая около 23:00, военнослужащие российской армии сбросили авиационную бомбу на дома в Константиновке, Донецкая область. В результате атаки погиб 1 человек, еще 3 человека получили ранения, также есть повреждения.

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Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование.

"23 мая 2025 года, в 22:40, вражеские войска сбросили "ФАБ-250" с модулем УМПК по жилой застройке Константиновки. В результате авиаудара получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 47-летняя женщина. Ее муж 53 лет получил минно-взрывную травму, рваные раны бедра и предплечья", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент атаки супруги находились в своем доме. Также в медицинское учреждение с минно-взрывными травмами и рваными ранами тела доставлены две женщины 65 и 88 лет, которые проживали в соседнем доме. Одна из них получила контузию. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь.

В результате удара оккупантов повреждены 6 частных домохозяйств, автомобиль, а также линии электросети и газоснабжения.

"Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, российские военные в течение суток неоднократно атаковали территорию Херсонщины. В результате ударов погибли два человека, 13 получили ранения. В частности, оккупанты били по критической и социальной инфраструктуре населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, захватчики в течение суток нанесли 403 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки пострадали двое жителей в Пологовском районе. Россияне применяли дроны, реактивные системы залпового огня, артиллерию и авиацию.

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