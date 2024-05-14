Враг снизил применение бронетехники: в Нацгвардии рассказали о ситуации на Харьковщине

В течение суток продолжаются интенсивные боевые действия в районах населенных пунктов приграничья Харьковщины. По сравнению с первыми днями российского наступления оккупанты используют гораздо меньше бронетехники.

Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона. По его словам, в Харьковском направлении задействованы подразделения специального назначения Нацгвардии и отряды "Омега".

"Главные задачи, выполняемые подразделениями, – это контрударные действия, контрдиверсионные действия, то есть противодействие продвижению ДРГ, и это также подразделения ударных БПЛА, которые с помощью дронов достаточно эффективно отрабатывают по бронетехнике противника", – сказал спикер.

Музычук добавил, что в направлении приграничья Харьковщины войска РФ стали применять гораздо меньше бронетехники, если сравнивать с 10 и 11 мая. 4

Также группы российской пехоты пытаются закрепиться, создав определенные предпосылки для продвижения своих подразделений, однако работа украинских спецназовцев позволяет уничтожать противника.

В частности, это происходит благодаря снайперам отряда Омега.

"Сейчас началась работа по уничтожению складов БК, потому что по некоторым участкам враг иногда пытается накапливать склады боеприпасов", – рассказал Руслан Музычук.