Враг совершает атаки почти по всем направлениям востока и юга: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Российские оккупационные войска продолжают атаковать почти по всем направлениям на востоке и юге Украины, в частности, наиболее активные боевые действия наблюдаются на Покровском и Кураховском направлениях. Однако Силы обороны удерживают позиции и принимают все необходимые меры для предотвращения прорыва.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 26 октября. Количество боевых столкновений вдоль линии фронта выросло до 90.

Враг продолжает обстреливать артиллерией и авиацией Черниговскую и Сумскую области, нанося удары по таким населенным пунктам, как Хреновка, Александровка, Яблоновка, Басовка, Тимофеевка и Покровка.

Российские войска также активно используют авиацию, в том числе управляемые авиабомбы (КАБ). Вражеская авиация нанесла удар в районе Храповщины, сбросив две управляемые бомбы. По имеющейся информации, враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области, использовав 29 КАБ.

На Харьковском направлении за эти сутки произошло семь боевых столкновений: наши защитники отбили четыре атаки российских войск в районах Волчанска и Старицы, еще три боя вблизи Старицы продолжаются.

На Купянском направлении украинские воины остановили пять штурмовых действий врага у Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского. Вблизи Кругляковки и Кондрашовки продолжаются еще три столкновения, при этом россияне активно используют авиацию. Удары управляемыми авиабомбами получили Песчаное, Глушковка и Загрызово, а Берестово оказалось под обстрелами неуправляемыми авиационными ракетами.

На Лиманском направлении при поддержке авиации противник атакует в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Серебрянки и Григорьевки. С начала суток здесь произошло 12 боевых столкновений, из которых четыре еще продолжаются.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали район Белогоровки, где одно столкновение продолжается.

На Торецком направлении враг шесть раз пытался атаковать позиции наших военных вблизи Щербиновки, из которых три атаки уже отбиты.

Больше всего боев сейчас происходит на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Крутого Яра, Николаевки и Селидово идут интенсивные боевые действия. Враг предпринял 20 попыток штурмовать украинские позиции, из которых 12 уже отбиты нашими защитниками. Оккупанты также сбросили авиабомбу в районе Мирнограда.

На Кураховском направлении продолжаются 11 боев вблизи Измайловки, Степановки, Новодмитровки, Новоселидовки, Острого, Дальнего, Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки. Наши воины отразили семь штурмов врага.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили атаку в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяли авиацию в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага. Оккупанты нанесли авиаудар по населенному пункту Львово, применив неуправляемые ракеты.

Ранее сообщалось, что армия РФ продолжает активные штурмы города Селидово Донецкой области, в части которого уже находятся ее оккупационные силы. Атаки враг осуществляет малыми группами и широким фронтом, но без бронетехники, очевидно, надеясь немного "уберечь" населенный пункт для дальнейшего укрепления там своих позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия во время наступательных операций на Краматорском направлении продолжает использовать тактику выжженной земли. Захватчики атакуют город Часов Яр всеми возможными видами вооружений. В результате постоянных обстрелов город, в котором до войны проживало более 10 тыс. человек, превратился в руины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!