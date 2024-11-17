Враг совершил десятки атак на самых горячих направлениях фронта: в Генштабе дали свежие данные

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях и пытается прорвать оборону ВСУ. В течение суток 16 ноября на фронте было зафиксировано 133 боевых столкновения.

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Наибольшая концентрация боевых столкновение было на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 17 ноября.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, 75 авиаударов, сбросив 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, оккупанты совершили более 4,5 тысяч обстрелов, из них 88 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Мазеновка, Эсмань, Новенькое, Волчанск, Берестово, Боровская Андреевка, Новокруглякивка, Шейковка, Боровая, Ивановка, Дроновка, Кременная, Хромовка, Новомарково, Иванополье, Константиновка, Светлодарск, Мирноград, Сухой Яр, Кринича, Новый Труд, Ганновка, Великая Новоселка, Темировка, Андреевка, Ольга.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один важный объект противника.

На Харьковском направлении при поддержке авиации враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Стрелечья.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. Противник активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Чернещины, Твердохлебового и Тернов.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Проминь, Крутый Яр, Петровка, Новоалексеевка и Пустынка. Большинство атак противник направил на Проминь.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Катериновка и Антоновка.

На Времовском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровнополя.

На Приднепровском направлении наши войска успешно отразили четыре атаки противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов. Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1640 человек. Также украинские воины уничтожили 12 танков, 27 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 60 БПЛА оперативно-тактического уровня, 85 автомобилей и 2 единицы специальной техники оккупантов.

Ранее сообщалось, что утром 17 ноября Россия атаковала Киев ударными дронами и ракетами. Из-за попадания обломка БПЛА загорелась крыша жилого дома в Печерском районе, пострадали два человека.

Напомним, в Центре стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что информация о пребывании оккупантов в Купянске на Харьковщине не соответствует действительности – попытку врага прорвать нашу оборону там воины Сил обороны накануне отразили. Данные о якобы захвате войсками РФ населенного пункта Ильинка на Кураховском направлении Донетчины также ложны.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска активно применяют авиацию для обстрелов Купянщины. Враг действует уже привычным для него сценарием – фактически ровняет с землей левобережную часть района.

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