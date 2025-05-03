На Покровском направлении 38 отдельная бригада морской пехоты превратила в металлолом кучу военной техники врага. Недавно украинские защитники здесь уничтожили вместе МТ-ЛБ, грузовик и бронемашину противника.

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На этот раз отличились операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" 38-ОБрМП. Как воины выследили и нанесли меткие удары дронами по вражеской бронетехнике, показало ОСГВ "Хортица".

Как можно увидеть на видео, в результате ударов враг остался без нескольких единиц техники – МТ-ЛБ, грузовик "Урал" и боевая бронемашина были полностью уничтожены.

"Мы глаза с неба, следящие за врагом, эффектно и эффективно превращают его в пепел", – отметили воины "Корсара".

РУбПАК "Корсар" является структурной единицей 38-й отдельной бригады морской пехоты. Она была сформирована в 2023 году. Между прочим, часть воинов бригады прошли обучение в Великобритании.

Это именно 38-ОБрМП в июле 2023 года уничтожила российский ударный вертолет Ка-52. А уже в августе бригада вместе участвовала в освобождении Урожайного.

Хотя более известны бойцы этой бригады своими действиями в Херсонской области. В частности, именно 38-ОБрМП была задействована в высадке на левом берегу Днепра в районе Херсона, а позже – в боях за Крынки.

С декабря 2024 года бригада участвует в обороне Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление, где кафиры сосредоточивают свои основные усилия. Он посетил бригады, которые здесь держат оборону, пообщался с военными и командирами частей.

Ранее в Государственной пограничной службе рассказали, что российские оккупационные войска на фронте Донецкой области начали применять новую тактику штурмов. Враг тестирует использование наземных дронов и колонны из мотоциклов. Бойцы-пограничники на видео показали, как с помощью БПЛА поражают технику россиян.

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