Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

Страна-агрессор продолжает свое наступление и существенно усилия на линии фронта. С начала суток, 15 февраля, всего произошло 250 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00. Военные отмечают, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Согласно статистике группы DeepState, суббота, 15 февраля, была самой тяжелой с начала 2025 года по количеству боевых столкновений.

"Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра. Но это уже говорит о крайне значительной интенсивности действий врага. Основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении", - говорится в сообщении.

"По сравнению с прошедшими сутками противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении", – говорится в сообщении.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

В частности, в Генштабе отдельно отметили воинов 59-й отдельной штурмовой бригады, 79-й отдельной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь, захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных удара, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 500 дронов-камикадзе и произвели около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани. Бой продолжается в районе Волчанск, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового, где украинские защитники остановили 26 вражеских атак, еще 11 боеприкосновений продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодец, Ямполевка, Терны, Торское и Диброва. Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Временного Яра. Силы обороны отразили 24 атаки захватчиков, пять боеприкосновений продолжаются.

Семнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток оккупанты 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино. Наши защитники остановили 47 штурмовое действие противника. Бои продолжаются в двадцати локациях.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 536 окупантов, из них 261 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 23 боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники, одно средство РЭБ и два мотоцикла. К тому же повредили три танка, десять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийскую систему россиян.

В Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Зеленовки, Разлива, Нового Комара, Новоселки и Великой Новоселки. Четырнадцать боеприкосновений не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Новоандреевки, успеха не имел.

На Приднепровском направлении наши войска отразили восемь безрезультатных попыток противника атаковать позиции украинцев.

На Курском направлении захватчик с начала суток девять раз предпринимал наступательные действия, все атаки врага отражены.

Напомним, что украинские воины накануне, 14 февраля, "денацифицировали" 1180 российских кафиров. Также уничтожены более трехсот единиц военной техники и вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 15 февраля атаковала Украину ударными дронами : враг запустил 70 "Шахедов" и БпЛА других типов. Силы ПВО уничтожили 33 вражеских беспилотника.

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