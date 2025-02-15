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Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

Анна Павлова
War
5 минут
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Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

Страна-агрессор продолжает свое наступление и существенно усилия на линии фронта. С начала суток, 15 февраля, всего произошло 250 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00. Военные отмечают, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

Согласно статистике группы DeepState, суббота, 15 февраля, была самой тяжелой с начала 2025 года по количеству боевых столкновений.

"Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра. Но это уже говорит о крайне значительной интенсивности действий врага. Основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении", - говорится в сообщении.

Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

"По сравнению с прошедшими сутками противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении", – говорится в сообщении.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

В частности, в Генштабе отдельно отметили воинов 59-й отдельной штурмовой бригады, 79-й отдельной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь, захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных удара, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 500 дронов-камикадзе и произвели около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани. Бой продолжается в районе Волчанск, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового, где украинские защитники остановили 26 вражеских атак, еще 11 боеприкосновений продолжаются.

Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодец, Ямполевка, Терны, Торское и Диброва. Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Временного Яра. Силы обороны отразили 24 атаки захватчиков, пять боеприкосновений продолжаются.

Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

Семнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток оккупанты 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино. Наши защитники остановили 47 штурмовое действие противника. Бои продолжаются в двадцати локациях.

Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 536 окупантов, из них 261 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 23 боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники, одно средство РЭБ и два мотоцикла. К тому же повредили три танка, десять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийскую систему россиян.

Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

В Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Зеленовки, Разлива, Нового Комара, Новоселки и Великой Новоселки. Четырнадцать боеприкосновений не утихают до сих пор.

Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Новоандреевки, успеха не имел.

Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

На Приднепровском направлении наши войска отразили восемь безрезультатных попыток противника атаковать позиции украинцев.

На Курском направлении захватчик с начала суток девять раз предпринимал наступательные действия, все атаки врага отражены.

Враг существенно активизировал усилия: на фронте произошло 250 боевых столкновений – Генштаб

Напомним, что украинские воины накануне, 14 февраля, "денацифицировали" 1180 российских кафиров. Также уничтожены более трехсот единиц военной техники и вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 15 февраля атаковала Украину ударными дронами : враг запустил 70 "Шахедов" и БпЛА других типов. Силы ПВО уничтожили 33 вражеских беспилотника.

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