Враг ударил по Харькову: в ОВА заявили о попадании в Киевском районе

Войска страны-агрессора России в воскресенье, 15 декабря, нанесли ракетный удар по Харькову. По предварительным данным, есть прилет в Киевском районе города, в результате чего пострадал один человек.

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О последствиях удара сообщили руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов. В городе сообщали по меньшей мере о двух взрывах: в 10:56 и 11:01.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали об угрозе ударов баллистическими ракетами.

По состоянию на 11:27 Синегубов сообщил, что оккупанты попали в землю, повреждено остекление жилого дома.

48-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

По словам Терехова, враг бил по району жилой застройки, однако, к счастью, в дома не попали.

"Сейчас обследуем окрестные дома по поводу повреждений", – информировал мэр.

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