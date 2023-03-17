Враг уничтожает все на своем пути: в сети показали последствия обстрелов Авдеевки и Орловки. Фото

Утром в пятницу, 17 марта, российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла мирных жителей Донбасса. Под ударом оказались Авдеевка и село Орловка.

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Последствия очередного военного преступления государства-агрессора показал в Telegram народный депутат Украины Муса Магомедов. Отмечается, что в Орловке россияне ударили из авиации по единственной школе в округе.

Тем временем в Авдеевке оккупанты уничтожили жилую 14-этажку. На опубликованных фото видно, что на обеих локациях остались одни развалины.

Напомним: также российские оккупанты выпустили ракеты "Ураган" по населенному пункту Константиновка Донецкой области. В результате обстрела шесть человек ранены. Повреждения разной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие.

Константиновка регулярно обстреливается российскими ракетами, невзирая на относительную удаленность от линии фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 марта оккупанты ударили по Марганцу на Днепропетровщине. В результате очередного военного преступления государства-агрессора погибли две женщины 62 и 57 лет. Также, по предварительным данным, пострадали пять человек;

– 14 марта россияне нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. Сообщают о попадании в многоквартирный жилой дом, в общей сложности повреждено несколько многоэтажек, детсад, музей и здание "Ощадбанка". Один человек погиб, девять получили ранения.

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