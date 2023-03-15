Войска РФ ударили по Марганцу на Днепропетровщине: погибли две женщины, еще пять человек получили ранения. Фото

В среду, 15 марта, российские оккупационные войска ударили по Марганцу на Днепропетровщине. В результате очередного военного преступления государства-агрессора погибли две женщины 62 и 57 лет. Также, предварительно, пострадали пять человек.

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Из них четыре женщины и один мужчина, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Также, по его словам, обстрелами повреждены 7 многоэтажных, 4 частных дома и хозяйственное сооружение.

Напомним: накануне, 14 марта, россияне атаковали Краматорск в Донецкой области. Зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, в общей сложности повреждено несколько многоэтажек, детсад, музей и здание "Ощадбанка". Один человек погиб, девять получили ранения.

С самого утра на месте очередного теракта работали сотрудники прокуратуры: они документировали новое военное преступление России.

Также в тот же день россияне нанесли ракетный удар по Одесщине. Из самолетов Су-24 они выпустили по побережью 4 противорадиолокационные ракеты. Они были уничтожены над морем силами ПВО, однако повреждения от взрывной волны и обломков получил детский сад и несколько частных домов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 марта оккупанты открыли огонь по Волчанску Харьковской области. Один из вражеских снарядов попал в гражданское авто, в результате чего погибла женщина;

– на теракт РФ в Краматорске отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Россию "государством-злом", воюющим с мирным населением, и пообещал, что за убийства украинцев РФ непременно ответит.

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