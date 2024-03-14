Враг уничтожил мост, села равняют с землей: полиция показала кадры эвакуации из приграничья Сумщины. Видео

В Ахтырском районе Сумской области российской ракетой был уничтожен мост через реку Ворскла. В последнее время враг здесь целенаправленно разрушает жилье местных жителей и объекты инфраструктуры. Поэтому полиция эвакуировала 16 жителей из расположенного рядом села Луговка.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины. Правоохранители уточнили, что людей эвакуировал по уничтоженному мостуа полицейский Дмитрий Пиддубный.

"Из-за усиления обстрелов со стороны России все больше жителей приграничных принимают решение о переезде в безопасные районы области. Помогают им в этом правоохранители, которые несут службу у границы с государством-агрессором", - отметили в полиции.

Также стражи порядка показали фото и видео эвакуации людей из приграничного населенного пункта Сумщины.

Помимо эвакуации правоохранители осуществляют сопровождение автотранспорта и обеспечивают общественный порядок.

Луговка расположена на правом берегу Ворсклы, непосредственно у границы с Россией: выше по течению на расстоянии 4 км расположено село Заречье Второе (Белгородская область). Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озера.

Население Луговки до войны составляло всего 400 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники атаковали радиотехнические объекты в Сумской области. В ряде городов региона выведены из строя передатчики телерадиовещания, возможны перебои с мобильной связью.

Тем временем в Сумах продолжается разбор завалов на месте удара российского "шахеда" по многоэтажке. Несколько этажей панельного дома там сложились один на один. Известно о трех погибших, также 14 человек получили ранения.

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