Враг усиленно обстреливает пограничные громады Харьковщины: есть погибшие и раненые. Все подробности

Российские оккупационные войска усиленно обстреливают громады на приграничной территории Харьковской области. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. "Пограничные громады Харьковщины под усиленными массированными вражескими обстрелами – есть раненые и погибшие", – говорится в сообщении.

В частности, в 9:45 оккупанты атаковали село Бугаевка Волчанской громады, в результате чего был поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Около 10 часов утра враг обстрелял город Волчанск, что привело к ранению двух мирных жителей.

В 12:50 в селе Черкасские Тишки Харьковского района в результате обстрела погиб гражданский мужчина в возрасте 55 лет.

В 13:22 в Волчанске оккупанты ударили по частному дому, в результате чего была ранена 60-летняя женщина. Также в результате вражеского обстрела частного дома погиб гражданский мужчина, а еще двое получили травмы, один из них оказался под завалами дома.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России утром 10 мая пытались прорвать украинскую оборону на границе в Харьковской области. Из Волчанска и соседних сел организована эвакуация гражданского населения.

По данным источников OBOZ.UA, активность врага фиксировалась в селах Стрелечья, Пыльная и Борисовка Харьковского района, а также Гатище Волчанского района.

В Минобороны информировали, что противник около пяти утра попытался прорвать линию обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на 13:00 пятницы Силы обороны Украины отразили атаки, продолжались бои разной интенсивности.

По словам журналиста Юрия Бутусова, противник создал плацдарм для дальнейших действий, но сил для быстрого развертывания масштабного наступления на Харьков нет.

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