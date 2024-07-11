Враг усиленно пытается продвинуться, на Купянском направлении сохраняется напряжение – Генштаб

Проходит восемьсот шестьдесят восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники решительно противодействуют многочисленным попыткам россиян продвинуться в глубину Украины, срывают их наступательные планы, уничтожают окупантов и их технику.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 11 июля 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 103 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза напрасно атаковали наши позиции в районах Глубокого и Волчанска. По предварительной информации за текущие сутки враг потерял в этом направлении 105 человек, из них 36 – безвозвратными. Уничтожены восемь автомобилей, две артсистемы, одна ББМ, пункт управления БПЛА, единица спецтехники и три склада боеприпасов. Поврежден танк захватчиков. Утраты уточняются.

На Купянском направлении напряжение сохраняется в районах Берестового и Синьковки, где в настоящее время отражены три атаки и продолжается одно боеприкосновение. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки и Невского – провел восемь штурмов. Украинские защитники стойко удерживают позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед, бои продолжаются.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял три попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Раздоловки и Верхнекаменского Ситуация контролируемая – идет бой.

На Краматорском направлении с начала суток российские кафиры четырежды атаковали наши позиции в районах Временного Яра и Ивановского. Успеха не добились.

В Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз зря атаковали вблизи Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

На Покровском направлении сегодня была самая горячая ситуация. Здесь враг 32 раза атаковал наши позиции в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Калиновой и Карловки. 27 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается ситуация вблизи Новоалександровки и Прогресса, где продолжается пять боеприкосновений. Наши защитники сдерживают неприятеля. За сутки, предварительно, оккупанты потеряли 219 человек погибшими и ранеными. Также уничтожены танк, две боевые машины пехоты, артиллерийская система, пять автомобилей и два мотоцикла. Повреждены еще 16 единиц военной техники, среди которых шесть пушек и минометов.

На Кураховском направлении насчитывается девять попыток противника приблизиться к нашим позициям в районах Красногоровки, Парасковеевки и Георгиевки. Все атаки остановлены.

На Времивском направлении было 13 вражеских атак. Недалеко от Водяного и Константиновки четыре отбиты. Продолжаются бои в пяти локациях у Урожайного, а четыре попытки врага здесь продвинуться уже завершены.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. Отражена одна атака. Потери позиций не допущены, ситуация контролируется нашими защитниками.

На Приднепровском направлении кафиры не оставляют надежды вытеснить наших защитников из плацдармов на левом берегу Днепра. Два штурмовых действия противника потерпели неудачу.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия продолжает использовать тактику выжженной земли, чтобы захватить как можно больше украинских территорий. Враг активно стирает с лица земли город Торец Донецкой области. На этом участке фронта сохраняется безумная интенсивность боев

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