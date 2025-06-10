Враг усилил обстрелы из авиации на Торецком, Краматорском и Северском направлениях: военные объяснили, что происходит

Российские захватчики усилили авиационные обстрелы на Торецком, Краматорском и Северском направлениях. В то же время количество штурмовых действий врага на упомянутых участках фронта уменьшилось.

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Об этом в эфире "Суспильне. Новости" заявил представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец. Он добавил, что в среднем за сутки можно насчитать около 20 штурмов противника.

"Враг активно применяет тактическую авиацию по всей операционной зоне. За счет этого пытается уничтожать любую застройку в тех небольших населенных пунктах, которые есть на его пути. Особенно это сейчас отмечается на Торецком направлении", – пояснил он.

Также россияне пытаются применять артиллерию так, чтобы избежать ее уничтожения. Однако, ВСУ периодически удается поражать вражеское вооружение благодаря использованию дронов на оптоволокне.

Запорожец отметил, что сейчас трудно подсчитать точное количество личного состава, сосредоточенного противником. Однако есть информация, что оккупанты активно проводят быстрое восстановление своих раненых с целью быстрого привлечения их к летней наступательной кампании, но без большого количества применения бронетехники.

Бронированные машины преимущественно перемещаются в тылу врага, а основные штурмовые действия захватчики проводят с применением мототехники, багги, квадроциклов. С помощью такого транспорта личному составу противника легче быстро добраться до позиции Сил обороны или заехать в небольшие населенные пункты и держаться до следующей волны, которая может быть сформирована в течение суток.

"То есть, если первая волна удается, враг закрепляется или по крайней мере занимает какую-то застройку или частные дома, то ожидается там вторая и третья волна. Удается ли ему сейчас таким образом действовать? Пока мы такие штурмовые действия вместе с личным составом и техникой уничтожаем", – подчеркнул Запорожец.

Он добавил, что сейчас удалось стабилизировать подобную ситуацию в направлении населенного пункта Яблоновка, где с помощью FPV-дронов и артиллерии украинские защитники уничтожают оккупантов.

Напомним, в начале июня стало известно, что российская армия на Торецком направлении пыталась осуществить мотопехотный штурм вблизи населенного пункта Щербиновка, но потерпела неудачу. Наши бойцы уничтожили 15 мотоциклов вместе с оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба по состоянию на 10 июня, ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 960 военнослужащих РФ. Также уничтожили на фронте 426 единиц ее военной техники и вооружения, в том числе самолеты и ракеты.

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