Враг уже не накапливает силы, но по-прежнему восполняет потери: в ВСУ рассказали о ситуации на южном фронте

Российская армия на юго-востоке Украины прекратила наращивать живую силу, однако при этом способна восстанавливать свои силы. Оккупанты по-прежнему проводят ротации, заменяя подразделения, утрачивающие боеспособность.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин. Его заявление приводит "Укринформ".

Что известно

По его словам, на Гуляйпольском направлении за сутки произошло 22 боевых столкновения, на Ореховском и Александровском направлениях — по пять – .

Россияне довольно активно задействуют авиацию, проводят артиллерийские обстрелы и используют различные дроны в попытке максимально расширить так называемую "зону контроля".

Волошин также отметил, что враг постоянно восполняет свои потери, а также проводит ротацию подразделений, участвующих в штурмовых действиях и подвергающихся изнурению. В то же время накопления сил и техники ВС РФ не происходит.

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"То есть о том, что он (враг – Ред.) подтягивает какие-то свежие, новые силы и средства, об этом фактически не слышно, а то, что противник осуществляет эти ротации, это без сомнения", – отметил Волошин.

Что касается ситуации на Ореховском направлении, пресс-секретарь отметил, что наиболее активными являются участки фронта в районе Степногорска.

"Там и Силы обороны Украины ведут активные действия, пытаясь уничтожить врага и восстановить ранее утраченные позиции, а противник не желает отступать, потому что у него, скажем так, есть определенные сроки и определенные задачи по установлению контроля над Степногорском и продвижению дальше вдоль берега бывшего Каховского водохранилища вплоть до Запорожья. Поэтому здесь продолжаются довольно ожесточенные бои", – пояснил он.

Кроме того, вблизи Малых Щербаков и Щербаков россияне пыталисьпроникнуть через трубу, но были уничтожены. Возле Орехова оккупанты до сих пор пытаются проникнуть на его окраины, но, поскольку это не удается, не прекращают его обстреливать.

Наиболее активные атаки продолжаются в районе Чаривного на Гуляйпольском направлении: за прошедшие сутки там было зафиксировано более десятка боевых столкновений.

Напомним, удары ВСУ по складам и логистическим маршрутам ВС РФ привели к существенным ограничениям в использовании артиллерии на отдельных участках фронта. В ряде подразделений, в частности в 36-й армии РФ, командование вынуждено вводить лимиты на расход боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия пытается прорваться к населенным пунктам Терноватое и Косовцево в Запорожской области, поскольку российское командование не уложилось в срок по их оккупации. Кроме того, враг наращивает боевую активность на юге: ежедневно украинская армия фиксирует более 50 штурмов.

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