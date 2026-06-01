Оккупанты провалили дедлайн до конца мая захватить Терноватое и Косовцево: Волошин рассказал о ситуации. Карта

Армия России пытается прорваться к населенным пунктам Терноватое и Косовцево в Запорожской области, поскольку дедлайн по их оккупации российское командование провалило. Кроме того, враг наращивает боевую активность на юге: ежедневно украинская армия фиксирует более 50 штурмов.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Его слова приводит "Укринформ".

По его словам, российское командование ставило задачу до конца мая захватить Гуляйпольское, Железнодорожное, и подойти к Верхней Терсе, однако это они так и не смогли сделать.

Так, например, поселок Воздвижовка находится под постоянными вражескими атаками, которых за сутки происходит более 10. Также россияне активно атакуют в районах населенных пунктов Чаривне, Гуляйпольское. Активен враг и вблизи Железнодорожного.

"Не менее активен враг к северу от Гуляйполя, где расположены такие населенные пункты, как Доброполье, Варваровка, Прилуки. Здесь противник рвется в направлении Терноватого и в направлении Косовцевого, где также имеет определенные дедлайны от командования, и до конца месяца эти населенные пункты должны были перейти под его контроль", – пояснил он.

Также, по его словам, армия России иногда возобновляет штурмовые атаки в районе островов на Приднепровском направлении.

"За последние несколько дней противник пытался высадиться на острова Белогрудый, Нестрига, Большой Вильковый. То есть он постоянно проявляет активность, пытается осуществлять логистические мероприятия, перегруппировку своих сил и средств, ротации", – отметил Волошин.

Там же усилились дроновые атаки до 650-700 в сутки, треть из которых с использованием "Ланцетов" и "Молний". Кроме того, за несколько последних дней ВС РФ увеличили артобстрелы позиций ВСУ.

"Если еще неделю назад речь шла о 250-270 обстрелах, то за минувшие сутки зафиксировано 455 обстрелов с использованием. Еще неделю назад речь шла о 1200-1300 боеприпасов", – говорит он.

За минувшие сутки, как говорит спикер, тактическая авиация ВКС РФ нанесла 24 авиаудара, применив более 80 корректируемых авиабомб. Как рассказал Волошин, российские летчики атакуют два населенных пункта, неподалеку от украинских позиций.

Напомним, ранее в российских подразделениях на юге Украины усилили ограничения для офицерского состава. На двух направлениях фронта отпуска фактически запрещены как из-за подготовки к активным боевым действиям, так и с проблемами в оборонительных укреплениях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ получили важное преимущество на поле боя, которое признают даже в Кремле. Украина оставила Россию позади в использовании дронов и внедрении технологических инноваций.

