Враг второй раз ударил дроном по Харькову: двое пострадавших

Днем 5 июля российская оккупационная армия нанесла очередной удар беспилотником по Харькову. Целью вражеской атаки стал Киевский район города.

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Вследствие обстрела пострадали два человека. Об этом в Telegram сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Последствия террора

По информации городского головы, российский боевой дрон атаковал Киевский район Харькова. После уточнения последствия атаки стало известно, что пострадали двое людей. Врачи диагностировали у них острую реакцию на стресс.

В областной военной администрации подтвердили информацию мэрии о последствиях атаки. В ОВА заявили, что медики предоставили помощь пострадавшим на месте происшествия.

По уточненной информации, в Киевском районе острую реакцию на стресс испытали 58-летний и 59-летний мужчины.

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Очевидцы с места происшествия рассказывают в сети, что в результате удара дроном зафиксированы разрушения на одном из объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 5 июля российские войска нанесли удар с помощью дрона по Харькову. Под атакой оказался Киевский район города. Пострадали как минимум пять человек, повреждено авто коммунального предприятия.

Напомним, 4 июля российские войска нанесли несколько ударов по Запорожью. Среди раненых – 10-летний ребенок. Также в пригороде возник пожар на пшеничном поле общей площадью 2 га. На местах происшествий работали все экстренные службы города.

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