Враг вывел в море фрегат с 'Калибрами': ракетная опасность значительно повышена

Страна-агрессор Российская Федерация вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" с "Калибрами". Противник может держать наготове 8 крылатых ракет.

В этой связи украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров" – имеет наготове 8 "Калибров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень ракетной опасности значительно повышен.

"Изменение обстановки Силы обороны юга отслеживают и сообщают в режиме онлайн!" – добавили в пресс-службе.

Напомним, вечером 9 февраля Россия в очередной раз атаковала Харьков и область "Шахедами". Под удар попала нефтебаза, вспыхнул сильный пожар, сгорело не менее 15 частных домов. В результате атаки погибли семь человек, среди которых семья с тремя детьми.

Во время тревоги супруги с детьми пытались найти убежище в ванной и в коридоре, однако попали в огненную ловушку. Старшему ребенку было семь лет, средний – четыре, младшему – десять месяцев. Старший и младший были у мамы. А средний всегда бегал за отцом. Мужчина, вероятно, потерял сознание первого, и ребенок забился в угол кухни. Там мальчика и нашли. Мать держала двоих других детей в объятиях, рассказали в полиции. В другом охваченном огнем доме погибли супруги.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ должна ответить за свои действия – террор не может оставаться безнаказанным.

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