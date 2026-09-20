Враг занял полосу шириной до 4 км: в ВСУ рассказали о ситуации в Сумской области

Российские войска заняли полосу глубиной от 2 до 4 км вдоль украинской границы в Сумской области. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, россияне пытались расширить этот участок, однако сделать этого не смогли.

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В то же время на других направлениях на севере Украины оккупанты продолжают оказывать давление на украинских защитников. Об этом Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

Ситуация в Сумской области

Трегубов отметил, что ситуация на Северо-Слобожанском направлении остается достаточно стабильной. В то же время российские войска заняли вдоль украинской границы полосу глубиной от 2 до 4 километров.

"Расширить её не получается, но плохо, что они как раз вдоль границы такую полосу "начертили", – сказал пресс-секретарь.

РФ активизировалась на других направлениях

По словам Трегубова, на Великобурлукском направлении россияне активизировались и начали оказывать давление на украинских военных.

В то же время на Южно-Слобожанском направлении оккупанты несколько исчерпали свой наступательный потенциал, однако продолжают попытки продвигаться на юг.

Главные истории дня

"Они немного исчерпали свой наступательный потенциал в конце лета. И там наблюдается очень забавная "шизофрения", когда их заявления не соответствуют реальным достижениям на местности", – отметил Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в начале зимы может попытаться создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях за счет сформированного мобилизационного резерва. Командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис "Редис" Прокопенко предполагает, что таким образом российские войска будут пытаться сковать действия Сил обороны и не позволить перегруппировать украинские резервы на северной границе.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поставил главной задачей новому министру налаживание всей системы обороны Украины – от производства и закупок до снабжения войск. Он также ожидает от Минобороны расширения применения дальнобойных ударов по России, усиления защиты украинского неба и увеличения возможностей для наступательных операций.

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