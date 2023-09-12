"Врага надо побеждать вместе": Маломуж объяснил, какое оружие нужно ВСУ и чего боятся союзники Украины

Поставки военной техники, оружия и боеприпасов странами-союзниками играют важную роль в войне против российских оккупантов, ведь врага нужно побеждать вместе. Однако некоторые государства боятся стратегического проигрыша России, возможного распада РФ, конфронтации и тому подобного.

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Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Врага нужно побеждать совместно. Мы на поле боя, а они – путем поставок всего необходимого", – почеркнул он.

Генерал уверен, что в первую очередь Силам обороны нужны все типы боеприпасов ко всем огневым средствам, которые есть на вооружении.

"Этого всего нужно намного больше, чем нам дали. Как минимум в четыре-пять раз больше. А дальнобойных ракет – примерно в десять раз", – заявил он.

В частности, помогли бы поставки ATACMS, но их требуется не несколько штук, а сотни в месяц, чтобы поражать силы и средства противника системно, а не избирательно. Потому что единичные поставки "как комариный укус", отметил Маломуж.

"ATACMS, F-16, Taurus должны быть поставлены в ближайшее время. Необходимо также существенное усиление в бронетехнике – более тысячи танков, более тысячи БТР, а также миллионы боеприпасов различных типов. Это то, что необходимо буквально сегодня", – считает генерал.

"Имеются ли у союзников эти средства? Имеются. Хотят ли они их предоставлять Украине? Не очень, потому что боятся стратегического проигрыша России, возможного распада РФ, конфронтации и тому подобного", – предположил он.

Маломуж указал на то, что Украине нужно быстрее налаживать и собственный ВПК.

"Наконец там начали подниматься и производить беспилотники, и то под большим давлением общественности. Наконец создана армия дронов. Но их нужны даже не тысячи, а десятки тысяч, которые накроют все, – от дронов-разведчиков до баллистических дронов, которые будут бить по Москве, по самым крупным военным объектам на территории России и на временно оккупированных территориях", – сказал эксперт.

Кроме того, стране нужны собственные ракеты. "Сейчас есть единицы, которые бьют до 1000 километров, но нужны сотни и сотни. Они смогут бить по законным целям на территории России, откуда каждую ночь запускают по Украине то, что летит на наши города и села", – добавил бывший руководитель Службы внешней разведки.

Как писал OBOZREVATEL:

– По мнению Николая Маломужа, основная часть наступления на юге должна завершиться за 3-4 месяца. Чтобы украинское контрнаступление было успешным, командование должно быть гибким и маневренным и не ограничиваться основной операцией на юге, считает он.

– Полный текст интервью нашего издания с генералом Маломужем можно найти по ссылке.

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