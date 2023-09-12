'Вектор выбран правильный': Маломуж дал прогноз по контрнаступлению ВСУ и рассказал, какая операция станет 'переломной'. Карта

Чтобы украинское контрнаступление было успешным, командование должно быть гибким и маневренным и не ограничиваться основной операцией на юге. Комплексные операции на тех направлениях, где враг не ожидает удара, могут приблизить перелом в войне.

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Он спрогнозировал, что основная часть наступления на юге должна завершиться за 3-4 месяца. Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

По словам Маломужа, заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Economist о том, что, нажав на российских оккупантов на юге, украинская армия заставит их убегать – является очередным напоминанием, что южное направление имеет большое стратегическое значение как для Украины, так и для России Именно поэтому на юге разворачивается украинская наступательная операция.

Впрочем, у врага было достаточно времени, чтобы закрепиться на юге. И это требует от украинского командования гибкости и маневрирования.

"Трудности, которые есть с минными полями, с заградительными сооружениями, с усилением позиций врага, конечно, усложняют эту задачу (контрнаступление на юге. – Ред.). Но здесь важно действовать нестандартно, готовить не только главные удары, но и те, которые обеспечивают продвижение вперед с разных позиций – и фланговые удары, и проведение серии одномоментных спецопераций в тылах противника, нанесение ударов по резервам новейшими средствами, которые мы получили, например, и Storm Shadow, и Scalp, и HIMARS. наступательной операции", – отметил Маломуж.

Он подчеркнул: продвижение по минным полям, установленным врагом, это далеко не единственная задача, стоящая сейчас перед украинскими воинами.

"Речь идет не только о продвижении минными полями. И президент наконец осознал, что это нужно делать эффективно. И тому есть причины. И мы как военные говорим о том, что там как раз создаются условия. Пробивать не только один сектор – Работино, Токмак, Мариуполь и т.д. Нужно действовать нестандартно, задействовать силы с разных позиций. Как задействовать? Это дело командования, это их стратегия. Но действовать нужно обязательно", – уверен Маломуж.

Успехи на юге откроют украинским военным путь в Крым, считает эксперт.

"Врагу может быть нанесен глобальный удар и, соответственно, движение по югу, по Запорожской области, перерезая направление к морю. Появляется возможность действовать на Херсонском направлении, окружая большое формирование оккупационных войск, проводя операции по их нейтрализации с последующим продвижением к Крыму", – подчеркнул Маломуж.

По мнению эксперта, именно на поиске альтернатив и нестандартных решений в настоящее время должно концентрироваться военное командование при построении стратегии контрнаступления на Запорожье и где бы то ни было еще. Именно это поможет добиться перелома на фронте.

"Мы месяцами говорим об этой стратегии. Конечно, военным нужно непосредственно оценить силы и средства, которые есть и у противника, и у нас. Но отмечу: движение месяцами только в одном направлении – это деструктивно. Конечно, это может быть связано с трудностями, о которых мы не знаем, но в любом случае альтернатива должна быть. Нестандартные действия – это сейчас наше преимущество, которое должно стать стратегией и тактикой нашей войны. Думаю, такая операция будет готовиться. Главное, чтобы она состоялась. Тогда это стане переломным моментом в течение ближайших месяцев", – уверен Маломуж.

По его словам, "все военное сообщество, в том числе украинские воины, глубоко знающие ситуацию, имеют опыт боевой работы, убеждены, что такие действия необходимо проводить в ближайшие месяцы".

"3-4 месяца – это максимум завершения южной операции", – подчеркнул Маломуж.

Экс-руководитель Службы внешней разведки также уверен: восточное направление также достаточно перспективно с точки зрения успешного контрнаступления. Однако с приходом дождей и холодов действовать украинским воинам будет сложнее.

"Переход к такой стратегии предусматривает успешные действия еще в этом году еще до наступления серьезных погодных изменений, хотя я думаю, что в современной войне нет таких погодных условий, которые существенно влияли бы на ситуацию. Да, где-то погода будет усложнять ситуацию, где-то будет ослаблять наши позиции, но наши военные, особенно Силы специальных операций, уже должны быть подготовлены к тому, чтобы действовать в таких тяжелых условиях – и снега, и мороза, и грязи. Потому что противник так действует", – подчеркнул Маломуж.

По его мнению, при построении стратегии следует учитывать, в частности, слабые стороны врага.

"Нужно с изменением погоды менять свою стратегию и тактику с учетом слабости противника. Часто говорят: давайте подождем, пока ситуация не изменится. Но это не работает. Давайте думать и с руководителями, и с военными, что нужно изменить. Думаю, вектор выбран правильный. Теперь уже важно, как сработает военное искусство наших командующих и, соответственно, военных на фронте", – сказал Маломуж.

Залогом успеха, уверен он, являются комплексные операции, проведенные с эффектом неожиданности.

"Необходимо действовать грамотно и гибко, проводить операции там, где враг не ждет. Причем комплексно. Быть только в одном секторе и только одним вооружением – это ничего не даст. Это должно быть сиюминутно с привлечением десятков различных средств. Я хотел бы, чтобы формат был таким. Да, это тяжело, это сложно, но именно так действуют силы и средства, имеющие перспективу победы", – поделился видением Маломуж.

Напомним, утром 12 сентября в Генштабе заявили, что оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в районе Клещиевки, а ВСУ добились успехов возле Работино. Всего за сутки на разных направлениях произошло 30 боевых столкновений.

Между тем, в Институте изучения войны отметили, что Силы обороны Украины продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. Тем временем Росгвардия вербует в свои ряды экс-наемников ЧВК "Вагнер".