Врага заставили отступить: Наев наградил пограничников, остановивших вражескую ДРГ на Черниговском направлении. Фото

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев наградил пограничников, давших отпор вражеской ДРГ на Черниговщине. Защитники нанесли россиянам огневое поражение и заставили отступить обратно в Россию.

Видео дня

Все награжденные стоят на защите Украины с 2014 года. Подробности рассказали в Командовании Объединенных сил.

Наев посетил позиции пограничного отряда, бойцы которого предотвратили прорыв российской ДРГ на Черниговщине. Он вручил знаки отличия "За службу и победу" четырем пограничникам, которые, находясь в составе пограничного наряда, на линии государственной границы с Россией обнаружили российских диверсантов, вступили с ними в огневой контакт и заставили врага отступить.

"Здесь, на Черниговском направлении, вы остановили диверсионную разведывательную группу Российской Федерации. Нанесли врагу огневое поражение и заставили его отступить с территории Украины. Вы действовали совершенно правильно, выполнили свою обязанность, сохранили государственную границу неприкосновенной и не допустили ее пересечение вражескими силами", – отметил командующий Объединенными силами ВСУ.

Пограничники, давшие бой российским диверсантам, имеют боевой опыт с 2014 года. При попытке захода российской ДРГ они, подчеркнули в Командовании ОС ВСУ, действовали "четко и хладнокровно".

В тот день россияне начали обстреливать пограничную полосу из автоматических гранатометов. И старший наряда мастер-сержант Руслан заподозрил, что речь идет не просто об очередной попытке "покошмарить" украинских пограничников, – и отдал приказ подчиненным скрыто занять позиции на местности, не прекращая наблюдения.

"И оказался прав: россияне решили, что после такого плотного обстрела в полосе никого не осталось, и двинулись на прорыв границы. Враг действовал грамотно и организованно, двигаясь "двойками" на расстоянии друг от друга. Но их замысел был прерван огнем украинских пограничников. Пограничник Алексей первым обнаружил врага и, подпустив первую пару диверсантов на считаные десятки метров, открыл огонь по передовой группе. Остальных диверсантов накрыли огнем его коллеги", – отметили в Командовании ОС ВСУ.

В тот день сражение длилось недолго. Получив отпор, россияне под прикрытием АГС отступили назад, на территорию РФ.

"В целом в июле этого года на Черниговском и Сумском направлениях сорвано четыре попытки ДРГ противника проникнуть на территорию Украины", – подчеркнул Наев.

Он заверил, что для противодействия вражеским ДРГ украинские Силы обороны разработали систему мероприятий, в которых задействованы подразделения Государственной пограничной службы, Вооруженных сил, ССО, СБУ, НГУ и Национальной полиции. Координируют их из единого центра. Контрдиверсионные мероприятия при необходимости могут усиливаться применением ствольной артиллерии, минометов и группового оружия.

"На участках, где прогнозируется вероятность проникновения диверсионных групп врага, усиливается плотность наших войск, увеличивается количество наблюдательных постов, а также принимаются меры по инженерному обустройству линии границы. В частности, это управляемые противопехотные минные поля, противотанковые минные поля и инженерные заграждения невзрывного типа. Такая работа продолжается круглосуточно", – рассказали в Командовании ОС ВСУ.

По словам Наева, почти полтора года полномасштабной войны дали защитникам Украины четкое понимание: победит тот, кто проявит большую смекалку, профессионализм и компетентность.

"Поэтому наши воины постоянно работают над тем, чтобы повысить свою готовность к адекватному реагированию на вероятную активность ДРГ противника", – отметил командующий ОС ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны отразили прорыв российской ДРГ на Сумщине.

Также российские диверсанты пытались попасть на территорию Украины в Черниговской области.