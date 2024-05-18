'Вражеская арта долго не оставляла в покое': воины Третьей штурмовой точным ударом уничтожили российскую 'Нону'. Видео

Украинские воины продолжат выбивать российскую технику и вооружение. На этот раз в Харьковской области защитники ликвидировали очередную вражескую САУ 2С9 "Нона-С".

Об этом Третья штурмовая бригада сообщила в своем Telegram-канале. Отмечается, что техника оккупанта была уничтожена несколькими попаданиями из FPV-дронов.

"Еще одна под*рская "Нона" – уничтожена. Нашли и несколькими попаданиями на этот раз из FPV поразили очередную установку, чтобы предотвратить обстрел наших бойцов на Харьковщине", – говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что враждебная арта долго не давала покоя на позициях военных. Но как только защитники ее зафиксировали с неба, сразу уничтожили на месте.

"За раз ударили и по живой силе врага. По пехоте, которая пряталась от дронов по кустам и укреплениям на передовой. Все точные попадания выполнили бойцы Батальона беспилотных систем, Противотанкового и 2-го механизированного батальонов. Охота продолжается!"– резюмировали успех в бригаде.

Напомним, на прошлой неделе бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли российским оккупантам большие потери в живой силе и технике в Харьковской области. В течение недели с 3 по 10 мая защитники уничтожили 189 захватчиков, еще 43 кафира были ранены.

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Вооруженные силы Украины сбили очередной российский Су-25 в Донецкой области. Российский штурмовик приземлили зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко.

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