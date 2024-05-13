Сожгли вражескую САУ 'Нона' и ликвидировали роту оккупантов: в Третьей штурмовой отчитались о работе на Харьковщине

Бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли российским оккупантам большие потери в живой силе и технике в Харьковской области. В течение недели с 3 по 10 мая защитники уничтожили 189 захватчиков, еще 43 оккупанта были ранены.

Также военные сожгли различную вражескую технику. Об этом Третья штурмовая бригада сообщила в своем Telegram-канале.

Украинские защитники сожгли самоходную артиллерийскую установку "Нона", с помощью которой оккупанты поддерживали наступление своей пехоты. Кроме того, в течение недели враг потерял на Харьковщине 5 танков (один уничтожен, 4 повреждены).

Среди потерь путинских захватчиков также 10 боевых бронированных машин (две уничтожено, 8 повреждены), 23 единицы поврежденной и уничтоженной автомобильной техники, а также 10 единиц минометов и артиллерии.

В период с 3 по 10 мая украинские воины обезвредили 27 вражеских БПЛА, сожгли 7 складов с боеприпасами и уничтожили 7 блиндажей и антенн.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает атаковать на севере Харьковской области. Враг наступает небольшими группами по новым направлениям, чтобы максимально рассредоточить оборону Вооруженных сил Украины. Ситуация на в приграничной территории остается крайне тяжелая.

Ранее сообщалось, что российская армия начала наступление на Харьковскую область по графику, о котором ранее информировало Главное управление разведки Минобороны Украины. На сегодняшний день принимаются все необходимые меры, чтобы сорвать планы врага.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Харьковской области существенно обострилась. Генерал-полковник отметил, что продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.