Вражеские подразделения пытались прорваться через позиции ВСУ: на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

Ситуация на фронте продолжает оставаться тяжелой. Подразделения врага не оставляют попыток прорваться через позиции Вооруженных сил Украины.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 18 декабря. Всего с начала суток произошло 224 боевых столкновения. Впрочем, Силы обороны мужественно противостоят врагу.

В частности, в Генштабе отдельно отметили воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты, 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады, 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко, 425-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь, российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 32 авиационных удара, сбросив 31 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 529 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отразили попытку оккупантов продвинуться вперед. По предварительным подсчетам, сегодня на данном направлении противник потерял 44 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили три артиллерийские системы, единицу автомобильного транспорта, 17 БПЛА и две единицы специального транспорта оккупантов, кроме того, повредили автомобиль и три единицы специальной техники.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 18 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны . Получили отпор, сейчас длятся три боестолкновения. Четыре попытки атакующих действий вражеских войск отбили украинские защитники на Северском направлении, сейчас идет бой близ Верхнекаменского.

Пять раз противник пытался продвигаться в районе Часова Яра, Григоровки и в направлении Белой Горы, один бой еще не закончился.

На Торецком направлении произошло 13 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Десять атак агрессора отбиты, бои продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал 45 раз. Наши защитники отбили 38 штурмов, еще семь бостолкновений продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 255 оккупантов, из них 110 – безвозвратно. Также уничтожены квадроциклы и оборудование спутниковой связи противника.

На Кураховском направлении враг предпринял 22 попытки прорвать нашу оборону. Восемнадцать боестолкновений завершено, еще четыре – до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник 24 раза атаковал наши подразделения. Украинские защитники стойко держат оборону, до сих пор продолжается десять боевых столкновений.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались прорваться в Новоандреевку, понесли потери и отступили. Дважды враг тщетно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Курщине Силы обороны отразили 55 штурмов российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что на юге Украины самым горячим остается Времевское направление, поскольку высшее руководство оккупантов поставило захватчикам цель – захватить Донецкую область целиком. Есть информация о снабжении личного состава оккупантов приборами ночного видения, чтобы штурмовать позиции ВСУ круглосуточно.

Как сообщал OBOZ.UA, командование оккупантов осуществляет перемещение своих сил и средств к Времевскому и Кураховскому направлениям фронта, где ныне путинская армия ведет усиленные наступления. Технику и личный состав враг перемещает, среди прочего, через временно оккупированный Мариупольский район Донбасса.

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