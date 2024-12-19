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Вражеские подразделения пытались прорваться через позиции ВСУ: на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

Анна Павлова
War
4 минуты
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Вражеские подразделения пытались прорваться через позиции ВСУ: на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

Ситуация на фронте продолжает оставаться тяжелой. Подразделения врага не оставляют попыток прорваться через позиции Вооруженных сил Украины.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 18 декабря. Всего с начала суток произошло 224 боевых столкновения. Впрочем, Силы обороны мужественно противостоят врагу.

Вражеские подразделения пытались прорваться через позиции ВСУ: на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

В частности, в Генштабе отдельно отметили воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты, 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады, 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко, 425-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь, российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 32 авиационных удара, сбросив 31 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 529 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отразили попытку оккупантов продвинуться вперед. По предварительным подсчетам, сегодня на данном направлении противник потерял 44 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили три артиллерийские системы, единицу автомобильного транспорта, 17 БПЛА и две единицы специального транспорта оккупантов, кроме того, повредили автомобиль и три единицы специальной техники.

Вражеские подразделения пытались прорваться через позиции ВСУ: на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 18 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз штурмовали позиции Сил обороны . Получили отпор, сейчас длятся три боестолкновения. Четыре попытки атакующих действий вражеских войск отбили украинские защитники на Северском направлении, сейчас идет бой близ Верхнекаменского.

Вражеские подразделения пытались прорваться через позиции ВСУ: на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

Пять раз противник пытался продвигаться в районе Часова Яра, Григоровки и в направлении Белой Горы, один бой еще не закончился.

На Торецком направлении произошло 13 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Десять атак агрессора отбиты, бои продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал 45 раз. Наши защитники отбили 38 штурмов, еще семь бостолкновений продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 255 оккупантов, из них 110 – безвозвратно. Также уничтожены квадроциклы и оборудование спутниковой связи противника.

Вражеские подразделения пытались прорваться через позиции ВСУ: на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

На Кураховском направлении враг предпринял 22 попытки прорвать нашу оборону. Восемнадцать боестолкновений завершено, еще четыре – до сих пор продолжаются.

Вражеские подразделения пытались прорваться через позиции ВСУ: на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

На Времевском направлении противник 24 раза атаковал наши подразделения. Украинские защитники стойко держат оборону, до сих пор продолжается десять боевых столкновений.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались прорваться в Новоандреевку, понесли потери и отступили. Дважды враг тщетно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Вражеские подразделения пытались прорваться через позиции ВСУ: на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

На Курщине Силы обороны отразили 55 штурмов российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Вражеские подразделения пытались прорваться через позиции ВСУ: на фронте произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

Ранее сообщалось, что на юге Украины самым горячим остается Времевское направление, поскольку высшее руководство оккупантов поставило захватчикам цель – захватить Донецкую область целиком. Есть информация о снабжении личного состава оккупантов приборами ночного видения, чтобы штурмовать позиции ВСУ круглосуточно.

Как сообщал OBOZ.UA, командование оккупантов осуществляет перемещение своих сил и средств к Времевскому и Кураховскому направлениям фронта, где ныне путинская армия ведет усиленные наступления. Технику и личный состав враг перемещает, среди прочего, через временно оккупированный Мариупольский район Донбасса.

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