Вражеские штурмы отражены: в Генштабе заявили, что у Работино потери позиций ВСУ не допущены

За последние 24 часа оккупанты совершили четыре штурма в районе Роботино Запорожской области. Однако силы обороны Украины не только отразили их атаки, но и удержали свои позиции.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой. "На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал рубеж обороны в районе Роботиного Запорожской области. Потери наших позиций недопущены", – сказал он.

За последние сутки на линии фронта произошло 166 столкновений с оккупантами. За этот период вражеские силы совершили четыре ракетных и 75 авиационных ударов, а также 118 обстрелов с ракетно-артиллерийских систем.

На Купянском направлении враг совершил 30 атак на позиции Вооруженных сил Украины. В то же время защитники успешно отбили пять атак оккупантов на Лиманском направлении, восемь атак на Северском, 19 – на Краматорском, 45 – на Покровском, и – 26 на Времивском направлении.

В Кураховском направлении враг пытался прорвать оборону украинских войск 11 раз, используя авиационную поддержку. В то же время, 15 мая украинские защитники усилили свои тактические позиции в районе Победы.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Там зафиксировано семь атак врага.

Кроме того, за прошедшие сутки защитники нанесли 35 ударов по районам сосредоточения российского военного личного состава, одному составу боеприпасов, одному пункту управления оккупантов и двум зенитно-ракетным комплексам.

Следует отметить, что с 10 мая армия РФ смогла достичь тактического наступления на севере Харьковщины в районах, где украинские силы "намеренно не создавали" значительных оборонительных линий. Считается, что ныне оккупанты отдают приоритет созданию анонсированной диктатором "буферной зоны", а не глубокому проникновению в область.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман выразил убеждение, что весенне-летнее наступление войск РФ началось не с действий на Харьковщине. По его словам, на самом деле он стартовал еще в апреле с продвижения оккупантов в районе Временного Яра Донецкой области.

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