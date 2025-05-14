'Вражеское укрытие? Теперь это братская могила': украинские воины показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. На этот раз наши бойцы с помощью дронов "наведались в гости" к российским военнослужащим и проверили их укрытия на прочность.

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Видео ювелирной работы опубликовали в Telegram-канале подразделения БпАК "Apachi FPV Strike Group". Благодаря точному попаданию дронов со взрывчаткой захватчики были ликвидированы, а блиндажи превратились в братскую могилу.

"Апачи" работают четко. Вражеское укрытие? Теперь это братская могила. Пехота? После встречи с нами – уже статистика. Без громких слов. Просто работа. 81 ОАэМБр – мы не оставляем шансов", – говорится в сообщении.

Украинские операторы дронов пристально следят за каждым движением оккупантов и не оставляют им никаких шансов на выживание даже в хорошо замаскированных тайниках.

Напомним, недавно наши пограничники показали слаженную работу по ликвидации оккупантов на Сумском направлении. Благодаря ювелирной работе наших операторов дронов российские захватчики остались без средств связи, техники, живой силы и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи н.п. Багатырь Донецкой области украинские защитники сорвали попытку российских военных прорвать оборону. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе. В результате уничтожено 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

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