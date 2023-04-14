Все канадские Leopard 2 для ВСУ уже прибыли в Польшу, – министр обороны

Украинская армия получит от Канады восемь танков Leopard 2. Вся эта военная техника уже прибыла в Польшу.

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Об этом заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд. В своем Twitter-аккаунте она опубликовала снимок танка во время погрузки в самолет (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Официально: обещанные Канадой Украине восемь боевых танков Leopard 2 прибыли в Польшу", – заявила Ананд.

Она подчеркнула, что государство продолжит поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии.

"Мы будем и впредь солидарны с Украиной и обеспечим украинцев инструментами, необходимыми им для борьбы и победы в этой войне", – акцентировала министр.

Как известно, правительство Канады приняло решение передать Украине четыре боевых танка Leopard 2 в начале февраля. А 24 февраля объявило о передаче еще четырех единиц этой техники.

Также Оттава пообещала передать воинам Вооруженных сил Украины одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину и 5 тысяч снарядов 155-мм калибра.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что такая дополнительная военная помощь будет способствовать тому, чтобы армия Украины продолжала борьбу за свободу и территориальную целостность своей Родины.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокремлевская пропаганда утверждает, что танки Leopard (какой именно модификации, 1-й или 2-й, не уточняется) якобы уже работают на фронте в Херсонской области. Россияне утверждают: мол, их диверсанты даже смогли захватить один из немецких танков, но его пришлось "утопить в болоте".