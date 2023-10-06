'Все машины уничтожены': волонтеры из Эстонии попали под российский обстрел. Фото

В Украине под ракетный обстрел со стороны оккупационной армии России попали волонтеры из Эстонии. Они заявили, что российская ракета "Искандер" упала в двадцати метрах от них.

Речь идет о волонтерах организации Vaba Ukraina ("Свободная Украина") и Ukraina Abi ("Помощь Украине"). Об этом сообщили в пятницу, 6 октября, на официальном аккаунте Vaba Ukraina в социальной сети Х (ранее известной как Twitter).

Как говорится в сообщении, сами волонтеры чудом остались живы, однако их автомобили полностью уничтожены.

"К сожалению, без реальных человеческих жертв не обошлось, в соседнем доме погибло двое детей. Пусть они упокоятся с миром", – отметили в организации.

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Ранее стало известно, что в районе населенного пункта Ивановское под Бахмутом погибли двое волонтеров – 32-летняя Эмма Игуаль из Испании и Энтони Игнат из Канады. Они вместе с двумя другими иностранцами, участниками гуманитарной миссии, находились в автомобиле и попали под российский обстрел.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 октября россияне устроили массированный обстрел Харькова – погиб 10-летний мальчик и его бабушка, по меньшей мере 30 человек пострадали. Среди травмированных – 11-месячный мальчик, брат погибшего ребенка;

– днем 5 октября террористы ВС РФ ударили ракетой "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковщины. Там проходили поминки по односельчанину, поэтому внутри находилось много людей;

– в результате российского военного преступления погиб 51 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Фактически жертвами оккупантов стали целые семьи.

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