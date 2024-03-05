Все по плану? В России после потери 'Сергея Котова' заговорили о необходимости вывести крупные корабли ЧФ из Крыма

Российские "военные блогеры" заметно занервничали после уничтожения украинскими военными патрульного корабля "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. Они считают, что государство-террорист должно вывести из временно оккупированного Крыма большие корабли.

Об этом написал, в частности, российский Telegram-канал Fighterbomber. Там признают, что корабли оккупантов пока не могут противостоять украинским безэкипажным катерам из-за их скорости, малозаметности и количества.

"Я не знаю, какие выводы можно сделать, кроме того, что сейчас необходимо этот факт принять, вывести все крупные корабли радиус эффективного действия БЭКов", – говорится в сообщении пропагандиста.

Напомним, утром 5 марта в ГУР подтвердили уничтожение патрульного корабля "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны, восстановить его невозможно.

Примечательно, что судно уже несколько раз находилось под атаками и каждый раз оккупанты его ремонтировали. Однако на этот раз "Сергей Котов" наконец пошел ко дну.

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов сообщил, что россияне планировали разместить на борту уничтоженного корабля "Сергей Котов" зенитно-ракетный комплекс "Тор". В общем, это судно стало достаточно существенной потерей для врага, ведь его стоимость составляла 65 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР уточнили, что вражеское судно потопили с помощью морских дронов Magura V5. Украинские разведчики отметили, что корабль получил повреждение кормы, правого и левого бортов.

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