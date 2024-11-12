'Все подразделения 'Гвардии наступления' находятся на передовой': Клименко очертил географию боевых задач. Видео

В настоящее время все без исключения подразделения "Гвардии наступления" уже находятся на линии фронта. Они выполняют боевые задания по всем направлениям на передовой, от Харьковщины до Запорожской области.

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Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что набор в "Гвардию наступления" продолжается, и хотя в элитные боевые подразделения принимают людей исключительно по их желанию, попасть в них может не каждый.

"Все без исключения подразделения "Гвардии наступления" сейчас находятся на линии фронта, начиная от Харьковской и заканчивая Запорожской областью, выполняют непосредственно боевые задания", – подчеркнул министр.

По его словам, у каждой отдельной бригады есть свои традиции и подходы к рекрутингу. Каждый гражданин Украины, желающий вступить в бригады "Гвардии наступления", может выбрать, в какую именно.

"Или это, например, 12 бригада "Азов", или это 13 бригада "Хартия", или это "Буревий", "Червона калина", или полицейская "Лють" или "Сталевий кордон". То есть мы принимаем людей непосредственно по ним желанию. И командирам, и нам всем удалось добиться того, что когда к нам приходят люди и просятся – мы их принимаем", – отметил министр.

Также господин Клименко добавил, что МВД работает над тем, чтобы каждый военнослужащий системы и каждый работник ведомства был осведомлен о своих правах, боевом пути, а также социальной защите относительно себя и семьи.

Как сообщал OBOZ.UA, воины бригады "Буревий" из "Гвардии наступления" недавно отразили массированный штурм на Харьковском направлении. При этом украинские защитники превратили в металлолом почти 50 единиц тяжелой техники оккупанта – как это происходило, дивится здесь.