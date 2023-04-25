'Все равно что говорить со стеной': Польша, Чехия и Словакия выступили против переговоров с Россией

Окончание войны, развязанной России в Украине, может наступить только тогда, когда войска агрессора полностью выйдут с территории страны, которую он терроризирует 9 лет. Замороженный конфликт или частичная победа ничего не разрешат, поэтому нет смысла в переговорах с Россией, пока она продолжает удерживать под своим контролем Крым и восток Украины.

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Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров Матеуша Моравецкого (Польша), Петра Фиалы (Чехия) и Эдуарда Гегера (Словакия), которое они опубликовали в Foreign Affairs – самом влиятельном внешнеполитическом издании США.

Главы правительств трех стран подчеркнули, что прекращение войны сейчас, "было бы похоже на открытое приглашение всем авторитарным сумасшедшим" к вторжению в соседние страны "на основе сфабрикованных, ненавистных нарративов".

" Мир возможен только на условиях Украины. Замораживание конфликтов является излюбленным способом России выиграть время, делая вид, что она заканчивает начавшуюся войну. Замороженный конфликт не принесет стабильности или улучшения безопасности в долгосрочной перспективе. Скорее это позволило бы России перегруппировать и восстановить свои силы, продолжая вести войну и экспортировать свою имперскую идеологию", – подчеркнули премьеры Польши, Чехии и Словакии.

Они отметили, что прежний двухвекторный подход к России, включавший как сдерживание, так и диалог, нуждается в срочном обновлении. По их убеждению, вести диалог с Москвой, все равно что разговаривать со стеной.

"В течение многих лет мы терпеливо делились своими взглядами и разногласиями с Россией в разных контекстах, в том числе в Совете Россия – НАТО, но без особого эффекта. Разговор со стеной не изменит поведения россиян", – подчеркнули главы правительств трех стран.

"Столкнувшись с прекращением диалога, НАТО как военно-политический союз должен быть готов корректировать свою стратегию на ходу", – добавили премьеры Польши, Чехии и Словакии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США заявили, что главным условием любых переговоров по установлению мира в Украине является проведение их на условиях украинской стороны. Ставить на один уровень агрессора и ставшую жертвой этой агрессии страну по меньшей мере безответственно.

Кулеба объяснил, какой мир будет приемлем для Украины. По его словам, никакого умиротворения агрессора быть не может.

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