'Все в долгах': в оккупированном Мариуполе массово 'кидают' рабочих с зарплатами

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики длительное время задерживают и не выплачивают зарплату на строительных объектах и коммунальных предприятиях. В частности, это начали на себе ощущать работники строительной сферы.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Мариуполя. Проблема этого возмутила даже провоенную Z-среду.

Что известно

По данным мэрии, об этой проблеме заговорила прооккупационная Z-блогерша Сания Денисова. Работникам мариупольского филиала ООО "ПСТ", как выяснилось, не платят зарплату с декабря 2025 года.

"Просто обещают каждую неделю, будет в пятницу, но так до сих пор ничего не выплатили. Мы все в долгах. Сейчас сидим на своем счете. Жить не на что, все работники кто в долгах, кто в кредитах", — приводит слова мариупольцев издание ASTRA.

Счета зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании ООО "ПСТ" заблокированы с 11 марта. В то же время, еще одна компания, на которую жалуются мариупольцы – московская фирма ООО "Остроб" .

Горожане говорят, чтозадержки с выплатами начались еще в октябре 2025 года. По состоянию на март люди не получили выплаты за декабрь прошлого года. Не платят деньги и в компании"СпецСнабТранс", которая зарегистрирована в Чечне и сейчас находится на стадии банкротства.

"В целом в городе практически не осталось порядочных фирм, которые не задерживают и не бросают на з/п", – говорят мариупольцы.

Зарплат с января нет и у части работников оккупационного "Мариупольжитлокомплекс". До этого сообщалось о невыплатах водителям и кондукторам.

Напомним, в Мариуполе студентам предлагают подписывать контракты на службу в российской армии. В один из университетов прибыл представитель оккупационного военкомата, который призвал молодежь служить "на благо родины".

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном городе также планируют сравнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет разрушить в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.

