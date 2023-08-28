'Все закончится быстро и в один момент': Подоляк дал прогноз по войне в Украине и финалу режима Путина

В Кремле четко отдают себе отчет, что чем быстрее Украина будет отвоевывать оккупированные территории назад, тем быстрее наступит крах преступного режима диктатора Владимира Путина. В то же время наивно считать, что Украине придется "отвоевывать кровью" каждый километр своих земель.

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Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в соцсети X, ранее известной как Twitter. Он спрогнозировал, что война на территории Украины "окончится быстро и в один момент ".

Подоляк отметил, что режим Путина до сих пор держится на вере российских элит в то, что российский диктатор еще не потерпел поражение в войне.

"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима. Убийство Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта – выигрыш времени. Но часы уже ведут обратный отсчет", – отметил советник.

Процесс возвращения всех украинских земель назад, как заметил Подоляк, точно не будет легким. Однако по мере движения украинских сил к югу ситуация начнет меняться. Потому, как предполагает Подоляк, Украине не придется возвращать военным путем все территории.

"Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на Юге и выхода украинских сил к админгранице с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент — равно как и началось", – прогнозирует Подоляк.

Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "унизительными" попытки Турции уговорить Россию продлить действие зернового соглашения. По его мнению, действия государства-агрессора в Черном море лишают Анкару субъектности в Черноморской акватории.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил убеждение, что у Пригожина не было никакого шанса выжить. По его словам, одиозный бизнесмен нанес тяжкое унижение диктатору Владимиру Путину два месяца назад, когда возглавил "поход на Москву", а кремлевский фюрер таких вещей не прощает.