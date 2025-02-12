'Всегда был на позитиве': в Ривне попрощались с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В среду, 12 февраля, на майдане Незалежности в Ривне состоялось прощание с украинским защитником Виталием Зиничем. Герой погиб 5 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Видео дня

Ему навсегда будет 46 лет. Об этом сообщает "Суспільне".

Виталий Зиныч родился в Ривне, учился в местной школе №7, затем окончил среднее образование в 22-й школе. Впоследствии он получил профессию практического психолога в Ривенском государственном гуманитарном университете.

В 2000-х годах работал в медиасфере: был ведущим по телевидению, диджеем и звукорежиссером на радио, автором и продюсером проекта "Арт-Отрив". Его друзья и коллеги вспоминают Виталия как жизнерадостного и доброго человека, который всегда поддерживал окружающих.

"Я вместе с ним училась в институте. Очень хороший человек, очень позитивный, хорошо учился, всегда поддерживал. Всегда очень хорошие были с ним отношения, отношения. Жизнь была сложна у него, но он всегда был на позитиве", – рассказала одногруппница Виталия Зиныча Инна.

В ряды Вооруженных Сил Украины мужчина присоединился в феврале 2023 года, став бойцом Десантно-штурмовых войск. Учился по стандартам НАТО в Европе и впоследствии передавал знания как инструктор по тактической медицине.

Осенью 2023 Виталия Зинича по приказу Главнокомандующего ВСУ наградили почетным нагрудным знаком "Золотой Крест". Виталий Зинич погиб во время выполнения боевого задания 5 февраля 2025 в Покровском районе Донецкой области.

Воина похоронили на Аллее Героев кладбище "Новое" в Ривне.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Андрей Нетруненко за время пребывания в рядах украинского войска получил контузию, однако после реабилитации вернулся на передовую к собратьям. Ему навсегда останется 27 лет.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске простились с военным Максимом Емцом. Он, говорят собратья, с первых дней на войне заслужил уважение и авторитет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!