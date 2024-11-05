Всегда есть результат: в Нацгвардии показали уничтожение вражеской пехоты на Лимано-Купянском направлении. Видео

Национальная гвардия Украины показала успешную операцию по уничтожению российской пехоты на Лимано-Купянском направлении. Слаженная работа украинских подразделений обеспечивает весомые результаты на поле боя.

Видео дня

Соответствующее видео было размещено на официальном канале командующего Нацгвардией Александра Пивненко. В показанной операции участвовали подразделения 4-го батальона оперативного назначения Бригады "Рубеж", отличившиеся слаженностью действий и профессионализмом во время боев за позиции.

"Умения и слаженные действия наших подразделений, которые они приобретали в тяжелых боях, всегда приносят результат. На видео успешная ликвидация пехоты противника во время боя за позиции на Лимано-Купянском направлении подразделениями 4 батальона оперативного назначения Бригады "Рубеж", – отметил Пивненко.

За прошедшие сутки подразделения Нацгвардии уничтожили вражескую технику и живую силу.

1 танк;

5 единиц бронетехники;

3 склада боеприпасов;

3 разведывательных беспилотника;

9 артиллерийских установок оккупантов.

Напомним, украинские воины за сутки 4 ноября "денацифицировали" 1260 российских захватчиков. Общие боевые потери врага в живой силе превысили 701 тысячу человек.

Ранее стало известно, что за прошлую неделю РФ потеряла более 10 тысяч военных и около 70 танков. В общей сложности "демилитаризовано" 1550 единиц военной техники и вооружений.