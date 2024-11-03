Вступление КНДР в войну против Украины усугубляет нестабильность в мире: какие могут быть последствия

Отправка в Россию 10 тысяч военных КНДР для участия в войне в Украине не только тревожная эскалация украинско-российского конфликта. Это также эскалация между Востоком и Западом, по крайней мере, на Корейском полуострове.

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Так считают аналитики британской газеты The Observer. По их мнению, решение северокорейского диктатора Ким Чен Ина не было спонтанным – КНДР за поддержку РФ ожидает много бонусов.

"Учитывая параноидальную веру Кима в то, что США, Южная Корея и Япония хотят уничтожить его режим, он радуется возможности сблизиться с Россией", – пишет Observer и добавляет: за войска и боеприпасы КНДР получает дешевую нефть, продовольствие и, вероятно, помощь с ядерным оружием.

Если заинтересованность КНДР в военном союзе с РФ очевидна, то у Китая от этого выгоды нет. Китай в качестве самого мощного партнера Северной Кореи, "озабочен ухаживаниями Кима за Путиным", потому что опасается потери влияния на КНДР.

Более того, участие Северной Кореи в российском вторжении, учитывая, что КНДР имеет ядерное оружие, должно привести к усилению нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответственно, следует ожидать усиления военной и политической активности США и Европы в этом регионе.

И рост такой активности уже замечают. Издание цитирует заместителя постпреда США в ООН Роберта Вуда, заявившего, что если солдаты КНДР "войдут в Украину в поддержку России, они вернутся в мешках для трупов".

"Американская тревога частично связана с тем, что в последнее время война для Украины складывается не лучшим образом. Ослабленный уменьшением западной военной поддержки, Киев в октябре потерял больше территории, преимущественно на востоке Донбасса, чем когда-либо с лета 2022 года", – пишет Observer, но уточняет, что РФ за свои "успехи" ежедневно отдает 1200 своих военных погибшими и ранеными.

Но если Кремлю удастся вовлечь в войну против Украины своих иностранных союзников, то давление на партнеров Киева в НАТО вырастет. От этих стран потребуют непосредственного участия – в воздухе и на земле, что партнеры пока отвергают, несмотря на многочисленные призывы украинской власти.

Издание также напоминает слова украинского лидера Владимира Зеленского: если бы у Украины было соответствующее оружие и разрешение на его использование вглубь РФ, то можно было бы приостановить развертывание северокерейских военных на украинской границе.

"Как мы уже говорили ранее, такое разрешение должно быть предоставлено. Почему Украина должна воевать со связанной за спиной рукой?" – спрашивает Observer.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский и раньше упрекал партнеров за отсутствие реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

В свою очередь США обратились в Китай с просьбой не допустить участия северокорейских солдат в войне в Украине. Соединенные Штаты хотят воспользоваться влиянием Поднебесной на Северную Корею, чтобы надавить Пхеньян и заставить вернуть своих военных из РФ.

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