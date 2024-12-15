Вступление в НАТО в обмен на территории: как Трамп может положить конец войне в Украине

12 декабря американское издание Foreign Affairs опубликовало фундаментальную статью профессора Майкла Макфола, экс-посла США в России и действующего директора Института международных исследований при Стэнфордском университете, под красноречивым названием "Как Трамп может положить конец конфликту в Украине. Убедить Киев обменять землю на членство в НАТО". Поэтому следует детально проанализировать основные положения материала, особенно отражающие видение Макфола украинских перспектив в НАТО.

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Увеличение военной помощи Украине должно убедить Россию отказаться от продолжения войны

Основной тезис Макфола адресован новоизбранному президенту Дональду Трампу, который, по мнению автора статьи, "должен разработать более сложный план, побуждающий Украину номинально отказаться от части территории в пользу России в обмен на безопасность, которая придет со вступлением в НАТО, что, в свою очередь, приведет к стабильному миру".

Для этого президент Трамп должен сначала ускорить поставки военной помощи Украине, которая была одобрена, а затем заявить о намерении предоставить больше оружия, чтобы остановить стремление России к продолжению войны. По мнению Макфола, Владимир Путин начнет серьезные переговоры только тогда, когда российская армия больше не сможет захватывать новые украинские территории или, что и менее вероятно, когда российские солдаты начнут терять позиции.

Следовательно, для начала серьезных переговоров Путин должен поверить, что США не оставят Украину. Таким образом, убедив президента Путина в необходимости переговоров, Дональд Трамп также должен убедить Владимира Зеленского согласиться на прекращение войны. Это будет нелегко, ведь украинскому президенту придется отказаться от стремления освободить все украинские территории, занятые российскими войсками.

Вступление Украины в НАТО в качестве компенсации за потерю территорий

По мнению Макфола, немедленное вступление Украины в НАТО может компенсировать вынужденные территориальные уступки, и это "единственная карта, которую Трамп может разыграть, чтобы убедить украинцев перестать воевать".

Кроме того, членство Украины в НАТО – это единственный способ сохранить стабильный мир на границе между Россией и Украиной, где бы она ни проходила. Макфол предлагает, чтобы Североатлантический альянс направил официальное приглашение на вступление Украины в НАТО именно в тот день, когда Зеленский и Путин договорятся о прекращении боевых действий. В таком случае страны-члены НАТО должны быстро ратифицировать решение о вступлении.

При этом президент Трамп должен лично заявить о своей безоговорочной поддержке, чтобы другие лидеры стран НАТО не затягивали процесс ратификации. Макфол твердо убежден, что сейчас Дональд Трамп имеет огромный политический капитал, чтобы повлиять на противников интеграции Украины в НАТО, в частности на глав правительств Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо. Поэтому американский президент должен использовать все рычаги в начале своей каденции в Белом доме, чтобы добиться скорейшего заключения мирного соглашения.

Россия не должна влиять на процесс интеграции Украины в НАТО

Далее Макфол опровергает мнения скептиков, что Путин никогда не согласится на вступление Украины в НАТО, тезисом, что "Украине и членам НАТО не нужно спрашивать у Путина разрешения. Путину не место в переговорах между Украиной и Альянсом". По мнению Макфола, срыв Россией интеграции Украины в НАТО был бы признаком американской слабости в глазах как Москвы, так и Пекина. При этом следует упомянуть, что Кремль никак не отреагировал, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО в 2023 и 2024 годах, несмотря на то, что Финляндия имеет 1335 километров общей границы с Россией.

Следовательно, на беспокойство Путина Трамп может ответить, что только членство в НАТО будет сдерживать Украину от угрожающих действий против России, и напомнить, что НАТО – исключительно оборонительный альянс, который никогда не нападал на Советский Союз или Россию и не собирается этого делать.

С другой стороны, только возможность членства в НАТО может заставить президента Зеленского согласиться на формулу, в которой Киев признает, что будет стремиться к воссоединению Украины только мирными средствами и юридически не будет признавать оккупации своих территорий.

Россия не способна противостоять НАТО, ведь до сих пор не смогла победить Украину

На опасения некоторых европейских стран, что членство в НАТО приведет к нападению России на Альянс, Макфол замечает, что российская армия понесла огромные потери, достигнув лишь незначительных успехов на поле боя против значительно меньшей и слабой Украины, при этом в настоящее время Кремль испытывает нехватку рабочей силы, а его военные предприятия с трудом пополняют запасы самого современного российского оружия из-за продолжающихся санкций. Это полностью коррелирует с анализом того, что Россия не способна победить в конвенционном противостоянии с НАТО, о чем ранее уже писало наше издание.

Вступление Украины в НАТО укрепит Альянс опытной армией и даст Западу немало экономических преимуществ

В завершение своей статьи Майкл Макфол приводит ряд преимуществ, которые даст Западу вступление Украины в НАТО. В частности, "стабильная и безопасная Украина принесет Европе только экономическую выгоду", а союзникам по НАТО больше не придется оказывать Киеву многомиллиардную экономическую помощь или заботиться о миллионах украинских беженцев, нагружающих системы социального обеспечения в европейских странах. Кроме того, членство Украины в Альянсе помогло бы экономике всех союзников по НАТО извлечь выгоду из торговли с бурно развивающейся послевоенной украинской экономикой и инвестиций в нее.

Также Макфол не забывает о прямых выгодах своей страны, указывая, что от вступления Украины "выигрывает и экономика США, особенно от доступа к критически важным минеральным ресурсам Украины для производства современных аккумуляторов и других жизненно важных технологий". Это поможет снизить зависимость США от Китая и других ненадежных поставщиков.

В заключение Макфол указывает, что, привлекая Украину в НАТО, президент Трамп может достичь своего важного внешнеполитического приоритета — распределения оборонного бремени. После вступления в НАТО украинские военные могли бы быть направлены в другие прифронтовые страны, что позволило бы Вашингтону сократить собственные военные контингенты.

Кроме того, Украина также могла бы поставлять другим союзникам НАТО воздушные, морские и наземные беспилотники, которые украинские военные успешно освоили для защиты своей страны. При этом Трамп сможет объяснить американскому народу, что членство Украины в НАТО позволит США меньше тратить на европейскую оборону и освободит ресурсы для сдерживания растущего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Следовательно, заключает Макфол, данный план позволит предотвратить крах американских внешнеполитических интересов, произошедший после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Он должен обеспечить крепкий мир в Европе, а не временное перемирие, которое Россия легко нарушит в будущем. Если бы Трампу удалось добиться такого урегулирования, президент США мог бы стать кандидатом на Нобелевскую премию мира, к которой он так стремится.

Нам остается только добавить, что Майкл Макфол имеет влияние как в кругах администрации Байдена, которая уже завершает каденцию, но еще может приложить усилия к улучшению переговорных условий, так и среди определенной части республиканцев, которые обязательно обратят внимание на его предложения и приложат усилия для скорейшего и должного урегулирования войны в Украине.