ВСУ били по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow: в Генштабе рассказали об эффективности оружия

Дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные ВСУ правительством Великобритании, стали одним из решающих факторов на поле боя. Именно такой ракетой наши защитники били по Чонгарскому мосту.

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Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов в интервью Укринформ. По его словам, это оружие заслуживает отдельного внимания.

"Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 километров. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами, а также благодаря этим ракетам под постоянным огневым влиянием находятся пункты управления и места хранения материально-технических средств противника", – сказал Громов.

Как известно, данные ракеты отличаются четырьмя ключевыми характеристиками. Это – дальность, точность, незаметность вражеской ПВО и мобильность.

Отметим, гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо утверждал, что для атаки, возможно, использовались ракеты Storm Shadow, переданные ВСУ от Великобритании. Предатель также поделился фотографиями последствий взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чонгарский мост пробило насквозь в двух местах. Также повреждено дорожное покрытие дублирующего моста.

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