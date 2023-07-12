ВСУ дали отпор оккупантам в районе Благодатного, поражены три пункта управления врага и станция РЭБ – Генштаб

Украинские воины за прошедшие сутки отбили атаки врага под Благодатным, Бахмутом и Марьинкой. Наступать захватчики пытались на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 29 боевых столкновений.

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А Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и накануне закреплялись на достигнутых рубежах и выбивали вражеские вооружения и технику, пункты управления и живую силу. О ситуации на фронте рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что в ночь на 12 июля войска РФ снова атаковали Украину иранскими ударными дронами: информация о последствиях атаки по состоянию на 6 утра еще уточнялась.

Накануне захватчики также запускали по Украине иранские дроны-камикадзе: атаковали с помощью 28 ударных БПЛА, 26 из них сбили силы ПВО.

Кроме того, защитники украинского неба ликвидировали 5 российских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Враг также продолжал атаковать Украину с помощью самолетов и РСЗО

"За прошедшие сутки враг нанес 65 авиационных ударов и произвел 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой" , – отметили в Генштабе.

Что касается ситуации на фронте, там противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: на всех них продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Волфино Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Карповичи, Николаевка Черниговской области; Сопич, Ромашково Сумской области и Стрелечья, Ветеринарное, Стоевка и Сотницкий Казачок Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Подолы, Кучеровка и Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Торское, Верхнекаменное и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Пивденное и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка и города Авдеевка. В то же время, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Бердичи, Северное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка, Победа и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Отрадного, Сторожевого, Равнополя и Макаровки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Угледара, Благодатного, Макаровки и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Золотая Балка, Молодежное Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Гуляйпольское, Зализнычное, Полтавка, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львово, Инженерное, Токаревка Херсонской области и Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Кроме того, защитники продолжили демилитаризировать и денацифицировать российскую оккупационную армию.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ противника.

Напомним, накануне утром в Генштабе рассказывали, что ВСУ дали отпор оккупантам возле Марьинки и Красногоровки. Также был уничтожен пункт управления и склад БК противника.

В течение дня, по данным Генштаба, войска РФ пытались наступать на пяти направлениях: ВСУ отразили 17 атак врага.