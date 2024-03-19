ВСУ дали отпор врагу в Донецкой области, оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает совершать десятки атак на востоке Украины в попытке прорвать оборону ВСУ. Также враг атакует на юге с целью выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. Самые интенсивные боевые действия продолжаются на Новопавловском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 19 марта.

Всего враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 110 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и пострадавшие.

Под авиационными ударами были населенные пункты Великая Писаревка, Лукашевка, Пономаренко Сумской области; Раздолевка, Семеновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Красногоровка, Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области. Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки осуществлено 3 штурма позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по средству ПВО противника.

Напомним, глава Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид заявил, что новая военная помощь Украине от Соединенных Штатов кардинально не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ в кратчайшие сроки. Однако дополнительное финансирование позволит украинским силам постепенно оттеснять россиян.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин использует заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержки своей кандидатуры на "выборах президента" 2024 года. Благодаря им он пытается создать информационные условия для затяжной войны против Украины.

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