ВСУ дали отпор захватчикам в районах Белогоровки и Водяного, поражены два пункта управления врага и состав БК – Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских войск в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Водяное Донецкой области. Также защитники Украины нанесли оккупантам очередные потери, поразив 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, состав боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 18 января. Кроме того, наша авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также четыре раза ударила по позициям его ЗРК. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.

В настоящее время свои основные усилия оккупационные войска сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском направлении, а также безуспешных наступательных действиях – на Авдеевском. В частности, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль (включено в черту города Соледар), Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа на Донетчине.

Обстрелы территорий Украины

За прошедшие сутки оккупационные войска государства-террориста РФ нанесли 6 ракетных, 3 из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных удара по мирным населенным пунктам Украины. Также было произведено 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокая угроза ударов РФ по гражданским объектам сохраняется по всей территории Украины.

Общая ситуация по основным направлениям такова:

– на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – ситуация не изменилась. Соседняя Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ, на ее аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Беларуси.

За прошедшие сутки противник совершал артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Под вражеским вонем оказались районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Бологовка, Каменка и Двор.

– На Купянском направлении огневму воздействию подверглись районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки в Луганской области.

– На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся наземных огневых средств районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

– На Бахмутском направлении огневое поражение вражеской артиллерии потерпели Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледарь, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

– На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по Угледару, Никольским Дачам и Пречистовке Донецкой области.

– В Запорожском направлении оккупанты накрывали артиллерийским огнем более 10 населенных пунктов, в частности, Времовку и Новополь на Доннечине и Темировку, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье.

– На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, подверглись Антоновке и Херсону, пострадали гражданские люди.

В Генштабе также отметили, что из-за незначительного количества коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из РФ для "управления" оккупационным режимом на временно захваченных территориях. К тому же наблюдается нехватка работников в разных отраслях, поскольку местные жители не желают сотрудничать с оккупантами. Поэтому россияне пытаются ввезти рабочих из России и временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военный эксперт Михаил Жирохов выразил мнение, что текущая фаза войны в Украине не является решающей. О решающей фазе можно будет говорить по итогам весенней или летней кампании, проводимой украинской армией;

– постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза выдал очередной циничный бред о войне в Украине. Он заявил, что российская ракета предварительно была сбита силами украинского ПВО и возразил, что ракетный удар наносился по объекту в черте города, где есть мирные жители.

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