ВСУ держат оборону: появилось видео с украинским флагом из Соледара, за который идут жесткие бои

Украинские воины продолжают удерживать позиции в Соледаре. Несмотря на заявления российских оккупантов о полном захвате города, там и дальше ведутся жестокие бои.

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Над позициями украинских воинов развевается сине-желтый флаг. Пронзительные кадры из Соледара опубликовал командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птахи Мадяра" Роберт Мадяр.

"Соледар. 14 января 2023 года, 11:18. Слава Украине!" – написал он.

На опубликованных кадрах видна промзона и башня в ней. На верхушке башни развевается сине-желтый украинский флаг.

Вероятно, видео сделано в западной части города.

Напомним, ожесточенные бои за Соледар продолжаются. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты понесут там значительные потери и переводят врачей из России на оккупированные территории.

В украинском Минобороны ситуацию вокруг этого небольшого города в Донецкой области назвали "очень сложной, но контролируемой". По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, наступление врага там возглавляет группа наемников ЧВК "Вагнер", основатель которой Евгений Пригожин стал ярым критиком действий регулярной российской армии.

Министр также добавил, что наемники "Вагнера" использовались в атаках "волна за волной", что привело к большому количеству смертей. Ведь Пригожина интересовала возможная экономическая выгода от захвата города, где расположены самые большие в Европе соляные шахты.

Как Соледар становится костью поперек горла российским захватчикам, показали украинские аэроразведчики "Птахи Мадяра", опубликовавшие впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов.

Тем временем в России не могут поделить "лавры" от "выдающейся военной победы" - якобы полной оккупации Соледара, площадь которого составляет чуть более 14 кв км и в котором до полномасштабного вторжения проживали около 10 тысяч человек.

В РФ набирает обороты конфликт между российским МО и ЧВК "Вагнера". Так, Пригожин пожаловался, что в РосСМИ запретили упоминать "вагнеровцев" и заявил, что руководство российской армии "хочет украсть у него победу".