ВСУ держат рубеж и рушат планы врага: что происходит на передовой

В Украине 10 ноября произошло 108 боевых столкновений за неполные сутки (по состоянию на 16:00). Больше всего – 39 – на участке в направлении Курахово.

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О ситуации на передовой рассказал в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян. Вместе с тем оккупанты и дальше активно действуют на Кураховском, Покровском и Времевском направлениях", – заявила пресс-служба.

От артиллерийских обстрелов врага пострадали населенные пункты Сумской и Харьковской областей (в том числе Павловка, Грабовское, Рожковичи, Дмитровка, Басовка, Тимофеевка).

На Харьковском направлении ВС РФ продолжали две атаки в районах Старицы и Волчанска. На пригород Харькова захватчики сбросили авиабомбу.

На Купянском направлении россияне два раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки и Зеленой Рощи.

На Лиманском направлении агрессор атаковал трижды в районах Тернов, Торского и Серебрянки. Одно боестолкновение по состоянию на 16:00 продолжалось.

На Краматорском направлении защитники отбили одну атаку оккупантов возле Ступочек. В этой локации не завершилось еще одно столкновение. Авиация России ударила четырьмя КАБами по Славянску.

На Торецком направлении противник при поддержке авиации восемь раз атаковал в районах Торецка и Щербиновки, также нанес авиаудар в районе Константиновки.

На Покровском направлении длились бои. Столкновения разной интенсивности начинались здесь 15 раз. Отбито атаки в районах Миролюбовки, Проминя, Григорьевки, Селидового и Петровки. В 16:00 продолжались шесть боев в районах Луча, Крутого Яра, Сухого Яра, Селидового, Григоровки. Противник сбрасывал авиабомбы на Лисовку и Котлино.

Активность врага сохранялась и на Кураховском направлении. Россияне пытались прорвать нашу оборону 39 раз. Силы обороны отражали атаки в районах населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Солнцовка, Максимилиановка, Дальнее, Екатериновка. Уже отбито 19 атак, 20 – продолжались.

На Времивском направлении агрессор 13 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки, Макаровки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались прорвать нашу оборону в районе Малой Токмачки, в то же время нанесли авиаудары по Темировке, Новодаровке и Зеленому Полю.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма, один бой пока не закончился. Противник атаковал Ольговку 12 НАРами.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", – подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, потери личного состава, понесенные Россией в течение октября 2024 года, стали максимальными за все время полномасштабной агрессии против Украины. Ежедневно убитыми или ранеными армия РФ теряла около 1,5 тыс. человек, заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

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